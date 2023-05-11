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Илья Смирнов: водитель без ОСАГО на дороге – это фрирайдер

Илья Смирнов: водитель без ОСАГО на дороге – это фрирайдер - РИА Новости, 11.05.2023

Илья Смирнов: водитель без ОСАГО на дороге – это фрирайдер

Большинство водителей на дорогах соблюдают правила и имеют полис ОСАГО, но их интересы оказываются абсолютно не защищены при встрече с нарушителями, которые не... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:00

2023-05-11T10:00

2023-05-11T10:00

интервью

россия

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авто

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Большинство водителей на дорогах соблюдают правила и имеют полис ОСАГО, но их интересы оказываются абсолютно не защищены при встрече с нарушителями, которые не страхуют свою ответственность и становятся виновниками аварий. Как дорожные камеры могут решить эту проблему, почему в застрахованных помещениях риски пожаров снижаются, и на каких условиях можно доверить страховщикам управление деньгами клиентов добровольного страхования жизни, в интервью РИА Новости рассказал Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Беседовала Елена Лыкова.– Весной Банк России, МВД и страховщики возобновили дискуссию об использовании камер для выявления автомобилей без ОСАГО. Как идет работа?– Банк России стал площадкой для обсуждения этих вопросов, создана рабочая группа. У нас в ней исключительно координирующая роль – правом законодательной инициативы мы не обладаем.Вместе с коллегами из министерств, у которых такое право есть, а также с участниками страхового рынка прорабатываем технические вопросы информационного взаимодействия Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД, а также методологию. В том числе – целесообразность нормативных изменений, прежде всего в КоАП в части штрафа за отсутствие полиса ОСАГО.Насколько нам известно, функционал дорожных камер сейчас позволяет МВД выявлять нарушителей ПДД. Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО, и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, то можно рассчитывать на снижение и тех, и других видов нарушений. А значит, на дорогах станет безопаснее, и интересы добросовестных автомобилистов будут больше защищены.– Каким образом проверка полисов ОСАГО через камеры повлияет на ситуацию? Штрафы за отсутствие полиса будут выписываться всем?– Наличие ОСАГО – это вопрос коллективной безопасности, потому что водитель без ОСАГО на дороге – это фрирайдер. Получается, что если в него въедут, то он, несмотря на отсутствие полиса, получит выплату от страховщика виновника. Но если виновником ДТП будет он, то пострадавший страховое возмещение не получит, хотя и был застрахован по ОСАГО. Ему придется через суд добиваться от виновника аварии возмещения ущерба автомобилю. Для добросовестного автомобилиста это дополнительное время и расходы. Если виновнику нечем платить, то и судебное разбирательство вряд ли поможет. Что касается выплат за вред жизни и здоровью, то в таких случаях пострадавший получает их из средств компенсационного фонда РСА. В него все автостраховщики платят взносы, в том числе для урегулирования подобных историй. Такие расходы учитываются в стоимости ОСАГО для добросовестных клиентов.Подключение камер к проверке наличия полиса ОСАГО и создание системы автоматических штрафов за его отсутствие позволят снизить количество тех, кто действует как фрирайдер, и обеспечат более широкое покрытие ОСАГО. Это повысит защищенность добросовестных автомобилистов за счет сокращения количества незастрахованных.Чем больше на дороге водителей с полисом ОСАГО, тем меньше каждый из них будет платить за полис – хотя бы потому, что расходы на выплату за вред жизни и здоровью в случаях, когда у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, будут не только сокращаться, но и распределяться на большее количество продаваемых полисов.Что касается штрафов, то, как мне кажется, необходимо начинать с малого. Проверять на наличие ОСАГО в первую очередь тех, чьи нарушения, например, превышение скорости, зафиксированы камерами. Но пока никакие решения не приняты, идет обсуждение.– Вы сказали, что чем шире покрытие ОСАГО, тем полис должен становиться дешевле, но у автомобилистов есть ощущение, что полис только дорожает.– Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят, в том числе, размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз.Нужно было обеспечить справедливое ценообразование, чтобы рост стоимости запчастей не сильно повлиял на цену для аккуратных и опытных водителей, а в основном отразился на стоимости тех полисов, по которым страховщикам, скорее всего, и придется платить пострадавшим в ДТП. Как раз речь о водителях, у которых больше рисков стать виновниками аварий и причинить ущерб, возмещаемый страховщиком. Это молодые и неопытные водители, владельцы такси и каршеринговых автомобилей, водители, которые ранее уже неоднократно являлись виновниками аварий.Для этого был расширен тарифный коридор. В его пределах страховщик может определять базовый тариф для каждого водителя индивидуально в зависимости от его риск-профиля – такой подход появился в ОСАГО с августа 2020 года. До 2022 года расширение тарифного коридора не приводило к росту средней стоимости полиса для безаварийных водителей, и их, к счастью, большинство.Мы недавно проанализировали, как в 2022 году изменилась цена полиса ОСАГО при его оформлении на новый срок для аккуратных и опытных водителей, у которых стаж вождения больше трех лет и коэффициент "бонус-малус" меньше единицы, то есть у них давно не было аварий. На эту категорию приходится порядка 60% от всех проданных полисов ОСАГО физическим лицам. Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей.При этом существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристики риска. Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок.– Вы упомянули подорожание запчастей – эта проблема напрямую касается страховщиков. Какие решения здесь возможны?– Животрепещущая сейчас тема по поводу запчастей. В 2022 году рынок столкнулся с дефицитом деталей и комплектующих, особенно импортных, из-за чего увеличились сроки ремонта. Как я уже говорил, стоимость деталей резко возросла. При этом по закону страховщик обязан отремонтировать автомобиль по ОСАГО в течение 30 дней, и сделать это нужно только с использованием новых запчастей.А вот возмещение в денежной форме рассчитывается с учетом износа, то есть со снижением стоимости машины и комплектующих. Отсюда появляется развилка. Либо и ремонт проводить новыми запчастями, и денежную выплату рассчитывать исходя из стоимости новых деталей без учета износа. Либо – смягчить требования по ремонту в части использования только новых запчастей, сохранив возможность выплаты с учетом износа.Решение этого вопроса не настолько очевидно, как может показаться. Кто-то редко попадает в аварии. И для него важно поменьше заплатить за полис ОСАГО, который будет дешевле, если отказаться от ремонта только новыми запчастями и учитывать износ. Для других может быть принципиальным, чтобы их машину ремонтировали только новыми деталями или выплачивали возмещение без учета износа, достаточное для покупки новых запчастей. И за это они готовы заплатить за "автогражданку" побольше. Надо найти разумный баланс интересов одних и других. Мы сейчас совместно с Минфином, депутатами, экспертами и участниками рынка занимаемся проработкой этих вопросов.– Какова позиция Банка России?– В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь – это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины, а у таких деталей часто низкое качество, не были причиной новых аварий и человеческих жертв.При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова – крылья, двери, капоты и крышки багажника.В то же время только эксперты могут определить степень влияния некачественного бампера, например, на безопасность при ДТП. Кроме того, среди используемых запчастей есть и колесные диски, и всякие крепления, не говоря уже о более важных для безопасности элементах. Поэтому без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя – нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием.Кроме того, должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку.– Какие еще вызовы в этом году стоят перед страховой отраслью, помимо автострахования? Прошлый год запомнился крупнейшими в новейшей истории России пожарами коммерческих объектов. Есть у вас понимание, что надо менять, чтобы снизить риски возникновения пожаров?– К сожалению, во втором полугодии прошлого года таких происшествий стало больше. Мы мониторим, как страховщики урегулируют убытки, касающиеся пожаров прошлого года.Однако нельзя свести решение вопроса просто к повышению страховых тарифов для того, чтобы страховщики развивали это направление бизнеса и не несли убытки. Дело не только в имущественном ущербе, так как в крупных пожарах потенциально могут быть и человеческие жертвы. В деньгах нельзя оценить жизнь человека. Нужен комплексный подход и меры, направленные на снижение рисков, которые приводят к таким событиям.Многие крупные риски перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Причем в 2022 году нацперестраховщик работал практически на тех же условиях, на которых прежде риски частично размещались в недружественных странах.Сейчас его подходы по имущественному страхованию вследствие пожаров корректируются, и могут быть использованы специальные оговорки о том, на каких условиях такие риски должны быть застрахованы, чтобы возможно было перестраховать. Здесь могут учитываться состояние объекта, системы его безопасности, эффективность контроля за соблюдением существующих норм и правил – все то, что будет стимулировать собственников зданий и эксплуатирующие организации повышать противопожарную защиту, уровень квалификации специалистов, которые обеспечивают такую защиту.На первом этапе такие требования могут восприниматься негативно некоторыми владельцами коммерческих помещений, но в целом общество выиграет от таких подходов в страховании. В том числе, выиграют покупатели и работники, перед которыми собственники помещений несут ответственность.

https://ria.ru/20230404/osago-1862864968.html

https://ria.ru/20230404/osago-1862929102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, министерство финансов рф (минфин россии), авто, осаго, центральный банк рф (цб рф)