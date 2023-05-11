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СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз - РИА Новости, 11.05.2023
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10:10 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/slovakiya-1870951738.html
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз
Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:10
2023-05-11T10:10
в мире
словакия
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал sme.sk. "Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану", - пишет издание. По данным портала, угрозы поступали в отношении не только 49-летней Чапутовой, но и ее детей, она также получала патроны в конвертах, сообщения о минировании и письма, полные антисемитизма. Первая в истории Словакии женщина-президент, занимающая этот пост с лета 2019 года, согласно открытым источникам, разведена, у нее две дочери. Очередные выборы главы страны должны состояться в 2024 году. В середине февраля Чапутова заявила журналистам, что пока не определилась в вопросе о том, будет ли она снова баллотироваться на высший пост в стране.
https://ria.ru/20230507/slovakii-1870299522.html
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в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз

Sme.sk: президент Словакии Чапутова усилила охрану из-за поступающих в ее адрес угроз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал sme.sk.
"Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану", - пишет издание. По данным портала, угрозы поступали в отношении не только 49-летней Чапутовой, но и ее детей, она также получала патроны в конвертах, сообщения о минировании и письма, полные антисемитизма.
Первая в истории Словакии женщина-президент, занимающая этот пост с лета 2019 года, согласно открытым источникам, разведена, у нее две дочери. Очередные выборы главы страны должны состояться в 2024 году. В середине февраля Чапутова заявила журналистам, что пока не определилась в вопросе о том, будет ли она снова баллотироваться на высший пост в стране.
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