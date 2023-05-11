https://ria.ru/20230511/slovakiya-1870951738.html

СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз

СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз

Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:10

2023-05-11T10:10

2023-05-11T10:10

в мире

словакия

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал sme.sk. "Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану", - пишет издание. По данным портала, угрозы поступали в отношении не только 49-летней Чапутовой, но и ее детей, она также получала патроны в конвертах, сообщения о минировании и письма, полные антисемитизма. Первая в истории Словакии женщина-президент, занимающая этот пост с лета 2019 года, согласно открытым источникам, разведена, у нее две дочери. Очередные выборы главы страны должны состояться в 2024 году. В середине февраля Чапутова заявила журналистам, что пока не определилась в вопросе о том, будет ли она снова баллотироваться на высший пост в стране.

https://ria.ru/20230507/slovakii-1870299522.html

словакия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, зузана чапутова