https://ria.ru/20230511/slovakiya-1870951738.html
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз
Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:10
2023-05-11T10:10
2023-05-11T10:10
в мире
словакия
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал sme.sk. "Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану", - пишет издание. По данным портала, угрозы поступали в отношении не только 49-летней Чапутовой, но и ее детей, она также получала патроны в конвертах, сообщения о минировании и письма, полные антисемитизма. Первая в истории Словакии женщина-президент, занимающая этот пост с лета 2019 года, согласно открытым источникам, разведена, у нее две дочери. Очередные выборы главы страны должны состояться в 2024 году. В середине февраля Чапутова заявила журналистам, что пока не определилась в вопросе о том, будет ли она снова баллотироваться на высший пост в стране.
https://ria.ru/20230507/slovakii-1870299522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
СМИ: президент Словакии усилила охрану из-за поступающих угроз
Sme.sk: президент Словакии Чапутова усилила охрану из-за поступающих в ее адрес угроз
БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости.
Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой усилена из-за угроз, которые поступают в адрес главы государства и членов ее семьи, сообщает словацкий портал sme.sk
.
"Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану", - пишет издание. По данным портала, угрозы поступали в отношении не только 49-летней Чапутовой, но и ее детей, она также получала патроны в конвертах, сообщения о минировании и письма, полные антисемитизма.
Первая в истории Словакии женщина-президент, занимающая этот пост с лета 2019 года, согласно открытым источникам, разведена, у нее две дочери. Очередные выборы главы страны должны состояться в 2024 году. В середине февраля Чапутова заявила журналистам, что пока не определилась в вопросе о том, будет ли она снова баллотироваться на высший пост в стране.
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