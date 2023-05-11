https://ria.ru/20230511/shubin-1871043323.html
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 11.05.2023
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества
Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:16
2023-05-11T14:16
2023-05-11T14:23
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина."Шубину присвоили Орден Мужества", - отметили в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230511/proschanie-1870995769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества
Погибший соратник Прилепина Александр Шубин посмертно получил орден Мужества