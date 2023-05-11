https://ria.ru/20230511/shubin-1871043323.html

Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 11.05.2023

Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества

Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:16

2023-05-11T14:16

2023-05-11T14:23

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870174546_0:149:633:505_1920x0_80_0_0_2db17cfb99ba0de4f6549d97cdd26b5e.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина."Шубину присвоили Орден Мужества", - отметили в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230511/proschanie-1870995769.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)