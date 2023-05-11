Рейтинг@Mail.ru
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 11.05.2023 (обновлено: 14:23 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/shubin-1871043323.html
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества - РИА Новости, 11.05.2023
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества
Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:16
2023-05-11T14:23
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870174546_0:149:633:505_1920x0_80_0_0_2db17cfb99ba0de4f6549d97cdd26b5e.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина."Шубину присвоили Орден Мужества", - отметили в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230511/proschanie-1870995769.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870174546_0:109:633:584_1920x0_80_0_0_4491d8603475723da4aa792058021597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Погибшего соратника Прилепина посмертно наградили орденом Мужества

Погибший соратник Прилепина Александр Шубин посмертно получил орден Мужества

Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Погибшему соратнику писателя и сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александру Шубину присвоили Орден Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина.
"Шубину присвоили Орден Мужества", - отметили в пресс-службе.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Церемония прощания с Александром Шубиным. Кадр видео
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина
Вчера, 12:14
 
Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаНижегородская областьПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала