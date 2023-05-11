https://ria.ru/20230511/shreder-1871136020.html

СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине

СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:59

2023-05-11T18:59

2023-05-11T19:49

в мире

германия

герхард шредер

евросоюз

владимир путин

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/35/1555353555_0:72:3085:1807_1920x0_80_0_0_49d4ab683c60a82bb6d248b62c103289.jpg

ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше, сообщила радиостанция RMF FM. По данным СМИ, "Генеральная прокуратура получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, которое было присоединено к уже ведущемуся следствию".Согласно полученным документам, немецкий политик мог "использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны ЕС и Украину". Кроме того, следователи намерены выяснить, какую роль сыграл экс-канцлер в подготовке специальной военной операции.Ранее многие немецкие СМИ раскритиковали политика за участие в торжественном приеме в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы над нацистской Германией. Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах. В последнее время его регулярно критикуют за контакты с Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.

https://ria.ru/20230510/shreder-1870904187.html

https://ria.ru/20230511/polsha-1871057522.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, герхард шредер, евросоюз, владимир путин, украина, россия, нато