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СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине
СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:59
2023-05-11T18:59
2023-05-11T19:49
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ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше, сообщила радиостанция RMF FM. По данным СМИ, "Генеральная прокуратура получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, которое было присоединено к уже ведущемуся следствию".Согласно полученным документам, немецкий политик мог "использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны ЕС и Украину". Кроме того, следователи намерены выяснить, какую роль сыграл экс-канцлер в подготовке специальной военной операции.Ранее многие немецкие СМИ раскритиковали политика за участие в торжественном приеме в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы над нацистской Германией. Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998-2005 годах. В последнее время его регулярно критикуют за контакты с Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
https://ria.ru/20230510/shreder-1870904187.html
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в мире, германия, герхард шредер, евросоюз, владимир путин, украина, россия, нато
В мире, Германия, Герхард Шредер, Евросоюз, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО
СМИ: Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине
RMF FM: экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом польского расследования событий на Украине