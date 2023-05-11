Рейтинг@Mail.ru
Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 11.05.2023 (обновлено: 17:40 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sdelka-1871101930.html
Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки - РИА Новости, 11.05.2023
Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Россия выступает против бесконечного продления договоренностей по зерновой сделке, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:04
2023-05-11T17:40
россия
сергей вершинин
зерновая сделка
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg
СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Россия выступает против бесконечного продления договоренностей по зерновой сделке, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что сейчас Москва рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, они находятся в межведомственной проработке."Эти предложения предусматривают взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, а также, возможно, какие-то другие идеи", — уточнил Вершинин.При этом дипломат назвал "пакетный принцип — "сделай это и получишь что-то для себя якобы полезное" неправильным.Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870693763.html
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html
россия
турция
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_328:370:2566:2048_1920x0_80_0_0_f452382e47256ec383e8b52e09f55f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей вершинин, зерновая сделка, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, оон, стамбул
Россия, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, Украина, ООН, Стамбул
Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки

Вершинин: Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки или ее расширения

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Россия выступает против бесконечного продления договоренностей по зерновой сделке, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Он отметил, что сейчас Москва рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, они находятся в межведомственной проработке.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Источник сообщил о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки
10 мая, 07:03
"Эти предложения предусматривают взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, а также, возможно, какие-то другие идеи", — уточнил Вершинин.
При этом дипломат назвал "пакетный принцип — "сделай это и получишь что-то для себя якобы полезное" неправильным.
«

"Поэтому мы за то, чтобы не искажать характер черноморской инициативы и тем более против того, за что высказываются в некоторых европейских столицах — против ее расширения или бесконечного продления, мы должны понимать, что делается в том числе нами и участниками договоренностей", — сказал замглавы МИД.

Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Разгрузка украинского зерна в Румынии - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке
10 мая, 20:11
Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
РоссияСергей ВершининЗерновая сделкаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияУкраинаООНСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала