Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Вершинин: Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки или ее расширения
© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Россия выступает против бесконечного продления договоренностей по зерновой сделке, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Он отметил, что сейчас Москва рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, они находятся в межведомственной проработке.
"Эти предложения предусматривают взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, а также, возможно, какие-то другие идеи", — уточнил Вершинин.
При этом дипломат назвал "пакетный принцип — "сделай это и получишь что-то для себя якобы полезное" неправильным.
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"Поэтому мы за то, чтобы не искажать характер черноморской инициативы и тем более против того, за что высказываются в некоторых европейских столицах — против ее расширения или бесконечного продления, мы должны понимать, что делается в том числе нами и участниками договоренностей", — сказал замглавы МИД.
Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.