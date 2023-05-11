https://ria.ru/20230511/sdelka-1871101930.html

Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки

Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки - РИА Новости, 11.05.2023

Россия выступила против бесконечного продления зерновой сделки

Россия выступает против бесконечного продления договоренностей по зерновой сделке, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:04

2023-05-11T17:04

2023-05-11T17:40

россия

сергей вершинин

зерновая сделка

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

украина

оон

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СТАМБУЛ, 11 мая — РИА Новости. Россия выступает против бесконечного продления договоренностей по зерновой сделке, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что сейчас Москва рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, они находятся в межведомственной проработке."Эти предложения предусматривают взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, а также, возможно, какие-то другие идеи", — уточнил Вершинин.При этом дипломат назвал "пакетный принцип — "сделай это и получишь что-то для себя якобы полезное" неправильным.Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230510/sdelka-1870693763.html

https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей вершинин, зерновая сделка, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, оон, стамбул