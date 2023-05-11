Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке
Песков призвал дождаться сообщений из Стамбула о переговорах по зерновой сделке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от комментариев о переговорах по зерновой сделке и призвал дождаться новостей из Стамбула.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая.
"Было бы неверно нам с вами говорить о каких-то новостях в то время, когда разговор идет в Стамбуле, давайте дождемся каких-то сообщений оттуда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо новости о финальной стадии переговоров по зерновой сделке.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.