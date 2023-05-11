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Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке - РИА Новости, 11.05.2023
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13:32 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/sdelka-1871028621.html
Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке
Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке - РИА Новости, 11.05.2023
Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от комментариев о переговорах по зерновой сделке и призвал дождаться новостей из Стамбула. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:32
2023-05-11T13:32
россия
турция
зерновая сделка
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от комментариев о переговорах по зерновой сделке и призвал дождаться новостей из Стамбула. Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая. "Было бы неверно нам с вами говорить о каких-то новостях в то время, когда разговор идет в Стамбуле, давайте дождемся каких-то сообщений оттуда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо новости о финальной стадии переговоров по зерновой сделке. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html
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россия, турция, зерновая сделка, дмитрий песков
Россия, Турция, Зерновая сделка, Дмитрий Песков
Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке

Песков призвал дождаться сообщений из Стамбула о переговорах по зерновой сделке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от комментариев о переговорах по зерновой сделке и призвал дождаться новостей из Стамбула.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая.
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"Было бы неверно нам с вами говорить о каких-то новостях в то время, когда разговор идет в Стамбуле, давайте дождемся каких-то сообщений оттуда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо новости о финальной стадии переговоров по зерновой сделке.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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