https://ria.ru/20230511/sdelka-1871028621.html

Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке

Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке - РИА Новости, 11.05.2023

Песков воздержался от комментариев по переговорам о зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от комментариев о переговорах по зерновой сделке и призвал дождаться новостей из Стамбула. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:32

2023-05-11T13:32

2023-05-11T13:32

россия

турция

зерновая сделка

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока воздержался от комментариев о переговорах по зерновой сделке и призвал дождаться новостей из Стамбула. Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая. "Было бы неверно нам с вами говорить о каких-то новостях в то время, когда разговор идет в Стамбуле, давайте дождемся каких-то сообщений оттуда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо новости о финальной стадии переговоров по зерновой сделке. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html

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Влада Копылова

россия, турция, зерновая сделка, дмитрий песков