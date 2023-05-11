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СМИ: США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России - РИА Новости, 12.05.2023
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22:55 11.05.2023 (обновлено: 00:56 12.05.2023)
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871164342.html
СМИ: США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России
СМИ: США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России
Вашингтон изучает возможность частичной отмены санкций против Москвы в рамках сделки по обмену заключенными, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-11T22:55
2023-05-12T00:56
сша
россия
в мире
пол уилан
эван гершкович
санкции в отношении россии
москва
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Вашингтон изучает возможность частичной отмены санкций против Москвы в рамках сделки по обмену заключенными, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.По данным СМИ, сейчас в американских тюрьмах "нет высокопоставленных российских шпионов", что побуждает Соединенные Штаты обратиться с этим вопросом к своим партнерам. В этом контексте США активно контактируют со странами, в которых задержали "предполагаемых российских шпионов". Речь идет в том числе о Бразилии, Германии и Норвегии, а также о государствах постсоветского пространства.Целью этих усилий, как отмечается, является освобождение находящихся в заключении в России американцев: Пола Уилана и сотрудника издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году, как утверждает ФСБ, во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений Федеральной службы безопасности. Защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.В свою очередь, корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, его ФСБ подозревает в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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сша
россия
москва
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сша, россия, в мире, пол уилан, эван гершкович, санкции в отношении россии, москва, вашингтон (штат), фсб
США, Россия, В мире, Пол Уилан, Эван Гершкович, Санкции в отношении России, Москва, Вашингтон (штат), ФСБ
СМИ: США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России

CNN: Белый дом допустил ослабление санкций в отношении России для обмена заключенных

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Вашингтон изучает возможность частичной отмены санкций против Москвы в рамках сделки по обмену заключенными, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.
По данным СМИ, сейчас в американских тюрьмах "нет высокопоставленных российских шпионов", что побуждает Соединенные Штаты обратиться с этим вопросом к своим партнерам. В этом контексте США активно контактируют со странами, в которых задержали "предполагаемых российских шпионов". Речь идет в том числе о Бразилии, Германии и Норвегии, а также о государствах постсоветского пространства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
18 апреля, 11:34
Целью этих усилий, как отмечается, является освобождение находящихся в заключении в России американцев: Пола Уилана и сотрудника издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«
"Должностные лица США также опрашивают своих союзников, у которых нет под стражей россиян, чтобы понять, какие предложения могут побудить Москву освободить американских граждан, содержащихся в местах заключения. Белый дом также рассматривает возможность ограниченного снятия санкций", — информирует CNN.
Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году, как утверждает ФСБ, во время шпионской акции — в гостиничном номере при получении флеш-карты от сотрудника российских спецслужб. По данным следствия, на накопителе находились данные сотрудников одного из подразделений Федеральной службы безопасности. Защита американца утверждает, что он ожидал получить от знакомого фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
В свою очередь, корреспондента московского бюро американской газеты WSJ Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, его ФСБ подозревает в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рябков назвал обмен заключенными с США единственным позитивом в отношениях
10 марта, 13:00
 
СШАРоссияВ миреПол УиланЭван ГершковичСанкции в отношении РоссииМоскваВашингтон (штат)ФСБ
 
 
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