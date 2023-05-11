https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871071470.html

Вучич рассказал о ситуации с антироссийскими санкциями

Вучич рассказал о ситуации с антироссийскими санкциями - РИА Новости, 11.05.2023

Вучич рассказал о ситуации с антироссийскими санкциями

Власти Сербии не ввели санкции в отношении России, но и не станут помогать обходить их третьим странам, заявил сербский президент Александр Вучич, слова... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:26

2023-05-11T15:26

2023-05-11T15:26

сербия

в мире

россия

белград (город)

александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Власти Сербии не ввели санкции в отношении России, но и не станут помогать обходить их третьим странам, заявил сербский президент Александр Вучич, слова которого приводит его администрация. Глава сербского государства в четверг принял в Белграде спецпредставителя ЕС по вопросу санкций Дэвида О'Салливана. "Президент Вучич отметил, что, хотя Сербия не ввела санкции против РФ, как надежный партнер она не оставляет пространства, чтобы быть использованной для незаконных действий, которые бы третьим странам обеспечили уклонение от режима ограничительных мер ЕС", - сообщила администрация Вучича. Отмечается, что президент также отметил, что "Сербия привержена сотрудничеству с ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности и обороны при полном соблюдении международного права и обязательств по соглашению о Стабилизации и ассоциации и рамок переговорной платформы (по вступлению в ЕС)".

https://ria.ru/20230212/serbiya-1851508459.html

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сербия, в мире, россия, белград (город), александр вучич, евросоюз