https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html

На Урале пьяный водитель сбил ребенка на самокате

На Урале пьяный водитель сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 11.05.2023

На Урале пьяный водитель сбил ребенка на самокате

Пьяный водитель в свердловском городе Волчанске сбил 11-летнего ребенка на самокате, при ударе мальчика откинуло на ограждение, а машина влетела в стену дома,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:59

2023-05-11T12:59

2023-05-11T13:27

происшествия

авто

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пьяный водитель в свердловском городе Волчанске сбил 11-летнего ребенка на самокате, при ударе мальчика откинуло на ограждение, а машина влетела в стену дома, сейчас ребенок в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГИБДД. По информации ведомства, ДТП "с участием несовершеннолетнего пешехода" случилось вечером 9 мая на улице Пионерской в Волчанске. Прибыв на место происшествия, инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили автомобиль марки ВАЗ-21099 без государственного номера с механическими повреждениями, в салоне которого сидел водитель с "визуальными признаками опьянения". Наезд на ребенка зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Судя по записи, двое детей переезжали дорогу на самокатах, в одного из мальчиков на большой скорости врезается машина, ребенка откидывает на забор. Как уточнили в ГИБДД, 11-летнего пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимацию детской больницы. "Водитель автомобиля – 37-летний житель города Волчанска, его водительский стаж составляет 9 лет. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигающегося по тротуару... с последующим столкновением с жилым домом. В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности", – сказала собеседница агентства. Как пояснил полицейским водитель ВАЗа, в День Победы он употреблял спиртное у себя дома, после чего около десяти вечера решил поехать в магазин. Результаты освидетельствования показали, что мужчина был пьян, добавили в ведомстве. "В рамках уголовного дела водитель задержан, содержится в изоляторе. Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в пресс-службе ГИБДД.

https://ria.ru/20230511/elektrosamokat-1870947982.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, свердловская область