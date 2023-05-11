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Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома

Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома - РИА Новости, 11.05.2023

Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернется в Херсон на танке и тогда подаст апелляцию на решение суда в Киеве о конфискации... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:04

2023-05-11T18:04

2023-05-11T18:04

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

херсон

владимир сальдо

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернется в Херсон на танке и тогда подаст апелляцию на решение суда в Киеве о конфискации принадлежащего ему дома. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество Сальдо, говорится на сайте инстанции. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Сальдо заявлял, что вся территория области будет освобождена, а украинские силы "пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона".

https://ria.ru/20230505/vysadka-1869811257.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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