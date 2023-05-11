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Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома - РИА Новости, 11.05.2023
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18:04 11.05.2023
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Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома
Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома - РИА Новости, 11.05.2023
Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернется в Херсон на танке и тогда подаст апелляцию на решение суда в Киеве о конфискации... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:04
2023-05-11T18:04
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсон
владимир сальдо
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернется в Херсон на танке и тогда подаст апелляцию на решение суда в Киеве о конфискации принадлежащего ему дома. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество Сальдо, говорится на сайте инстанции. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Сальдо заявлял, что вся территория области будет освобождена, а украинские силы "пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона".
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо прокомментировал решение Киева о конфискации его дома

Сальдо пообещал подать апелляцию на конфискацию Киевом дома после въезда в Херсон на танке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернется в Херсон на танке и тогда подаст апелляцию на решение суда в Киеве о конфискации принадлежащего ему дома.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество Сальдо, говорится на сайте инстанции.
«
"Большую часть "собственности" эта марионеточная проамериканская структура мне приписала, так что жалеть не о чем. Что касается действительно моего имущества, в частности, дома на Острове, то апелляцию подам, когда заеду в Херсон на танке. Сразу за всё и рассчитаемся", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Сальдо заявлял, что вся территория области будет освобождена, а украинские силы "пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьХерсонВладимир СальдоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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