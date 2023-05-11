https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html

Цыбульский и Шестаков обсудили развитие архангельской рыбной промышленности

Цыбульский и Шестаков обсудили развитие архангельской рыбной промышленности - РИА Новости, 11.05.2023

Цыбульский и Шестаков обсудили развитие архангельской рыбной промышленности

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым в Архангельске обсудили... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:07

2023-05-11T16:07

2023-05-11T16:09

архангельская область

экономика

архангельская область

россия

архангельск

александр цыбульский

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым в Архангельске обсудили возможную модернизация портовых мощностей и рыбопромышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба правительства области. Поводом для рабочей поездки руководителя Федерального агентства по рыболовству в Архангельскую область стало проведение в столице Архангельской области I Международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. Мероприятие стало площадкой для диалога между представителями органов государственной власти, науки и бизнеса для выработки эффективных механизмов, от которых зависит дальнейшее эффективное развитие стратегически важной для России территории Арктической зоны и сохранение ее экосистем. "Для нас отрасль рыболовства и всё, что связано с ней, является традиционной, исторической компетенцией", – сообщил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Сообщается, что особое внимание на встрече было уделено развитию промышленной и береговой инфраструктуры, в чем крайне нуждаются рыболовные предприятия Архангельской области. Одним из ключевых вопросов встречи стало продолжение реконструкции Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода. Предприятие давно работает на территории региона, помогая восполнять популяцию семги и кумжи. В прошлом году здесь была проведена часть ремонтных работ. "По вашему поручению отремонтирована кровля, но хотелось, чтобы на этом работы не останавливались, поскольку это предприятие для области крайне важно", – отметил Цыбульский. Как отметили в пресс-службе, руководитель Федерального агентства по рыболовству поддержал инициативу главы региона по включению Солзенского производственно-экспериментального лососевого завода в финансовый план ведомства. "Мы частично уже направляли внебюджетные средства на ремонт этого завода. В этом году наша инвестиционная программа несколько сокращена, но мы эту работу продолжим. Надеюсь, что в следующем году ситуация с финансированием выровняется, и реконструкцию завода, которую мы вместе с вами наметили, сможем обеспечить", - сказал Шестаков. Вместе с тем Цыбульский поднял еще один важный для рыбопромышленной отрасли региона вопрос, касающийся улучшения береговой инфраструктуры. Стратегией развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота предусмотрено создание центров комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Архангельской и Мурманской областях. Однако проектом распоряжения правительства РФ, которым утверждаются размер и количество предметов аукциона, планируется строительство лишь одного имущественного или логистического комплекса. "В этой связи глава региона предложил руководству Федерального агентства по рыболовству увеличить количество создаваемых логистических комплексов до двух за счет сокращения количества судов-краболовов, предусмотренных к строительству", - отметили в пресс-службе. "У нас сейчас достаточное количество новых судов строится либо уже находится на промысле. Вместе с тем одним из условий получения квот на добычу краба является развитие береговой инфраструктуры. Я знаю, что для всего Северного рыбохозяйственного бассейна предусмотрено создание лишь одного логистического комплекса. Архангельской области также хотелось бы развивать и увеличивать портовые мощности, поскольку для нашего региона это сейчас даже важнее, чем строительство новых рыболовных судов", – подчеркнул Цыбульский. Он добавил, что для развития архангельского рыбного порта необходимо строительство железнодорожной ветки, которая позволит существенно увеличить объемы перевалки грузов и улучшить работу порта. "Если есть возможность, я бы попросил еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса", - попросил глава региона. Сообщается, что Росрыболовство в этом вопросе также готово пойти навстречу правительству Архангельской области и подготовить необходимые поправки в нормативно-правовые акты.

https://ria.ru/20230331/lesoustroystvo-1862236336.html

https://ria.ru/20230419/okrug-1866356773.html

https://ria.ru/20230327/arktika-1860955214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)