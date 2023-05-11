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Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов - РИА Новости, 11.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
22:03 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/rudenya-1871160096.html
Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов
Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов - РИА Новости, 11.05.2023
Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов
В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:03
2023-05-11T22:03
тверская область
игорь руденя
александр невский
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, план мероприятий, приуроченных к знаковой дате, рассмотрен в четверг на совещании, которое провел глава региона."Важно в ходе этих работ обеспечить создание и обустройство объектов, отсылающих к древней истории Торопца", - отметил Руденя.План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает порядка 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.
https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html
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игорь руденя, александр невский, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Александр Невский, Тверская область

Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов

© ФОТО - правительство Тверской области Глава Тверской области Игорь Руденя проводит совещание
Глава Тверской области Игорь Руденя проводит совещание
© ФОТО - правительство Тверской области
Глава Тверской области Игорь Руденя проводит совещание
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, план мероприятий, приуроченных к знаковой дате, рассмотрен в четверг на совещании, которое провел глава региона.
"Важно в ходе этих работ обеспечить создание и обустройство объектов, отсылающих к древней истории Торопца", - отметил Руденя.
План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает порядка 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции Сад Памяти в Твери
Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
7 мая, 15:11
Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.
Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.

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Тверская областьИгорь РуденяАлександр НевскийТверская область
 
 
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