https://ria.ru/20230511/rudenya-1871160096.html
Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов
Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов - РИА Новости, 11.05.2023
Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов
В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:03
2023-05-11T22:03
2023-05-11T22:03
тверская область
игорь руденя
александр невский
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871159243_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_f8ffff39dd766a648b89d7921082e14a.jpg
ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, план мероприятий, приуроченных к знаковой дате, рассмотрен в четверг на совещании, которое провел глава региона."Важно в ходе этих работ обеспечить создание и обустройство объектов, отсылающих к древней истории Торопца", - отметил Руденя.План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает порядка 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.
https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html
https://ria.ru/20230509/parad-1870632940.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871159243_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_bd538c650b70845cc8cd113819437c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, александр невский, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Александр Невский, Тверская область
ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, план мероприятий, приуроченных к знаковой дате, рассмотрен в четверг на совещании, которое провел глава региона.
"Важно в ходе этих работ обеспечить создание и обустройство объектов, отсылающих к древней истории Торопца", - отметил Руденя
.
План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает порядка 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.
Руденя принял участие в акции "Сад Памяти" в Твери
Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский
венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.
Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.
Другие новости региона читайте здесь>>
В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона