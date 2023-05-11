https://ria.ru/20230511/rudenya-1871160096.html

Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов

Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов - РИА Новости, 11.05.2023

Руденя: в Торопце к 950-летию города реализуют 40 инфраструктурных проектов

В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:03

2023-05-11T22:03

2023-05-11T22:03

тверская область

игорь руденя

александр невский

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города в 2024 году реализуют около 40 инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, план мероприятий, приуроченных к знаковой дате, рассмотрен в четверг на совещании, которое провел глава региона."Важно в ходе этих работ обеспечить создание и обустройство объектов, отсылающих к древней истории Торопца", - отметил Руденя.План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает порядка 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.

https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html

https://ria.ru/20230509/parad-1870632940.html

тверская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

игорь руденя, александр невский, тверская область