https://ria.ru/20230511/rosgvardiya-1871140543.html
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации
Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:26
2023-05-11T19:26
2023-05-11T19:42
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 11 мая — РИА Новости. Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.Глава республики уточнил, что эти подразделения обладают солидным опытом. По его словам, они участвовали в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках СВО, а также боролись с международным терроризмом на территории Чечни. Бойцы Росгвардии отправились на передовую, чтобы сменить однополчан, и каждый из них полон решимости уничтожить "любое проявление сатанизма", отметил Кадыров.Он также добавил, что под руководством известного командира Магомеда Тушаева военнослужащие 96-го полка блестяще выполняют боевые задачи, громя подразделения ВСУ и достигая больших успехов на вверенном им участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации
Кадыров: в зону спецоперации направили одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии