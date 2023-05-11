https://ria.ru/20230511/rosgvardiya-1871140543.html

Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023

Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации

Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:26

2023-05-11T19:26

2023-05-11T19:42

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 11 мая — РИА Новости. Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.Глава республики уточнил, что эти подразделения обладают солидным опытом. По его словам, они участвовали в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках СВО, а также боролись с международным терроризмом на территории Чечни. Бойцы Росгвардии отправились на передовую, чтобы сменить однополчан, и каждый из них полон решимости уничтожить "любое проявление сатанизма", отметил Кадыров.Он также добавил, что под руководством известного командира Магомеда Тушаева военнослужащие 96-го полка блестяще выполняют боевые задачи, громя подразделения ВСУ и достигая больших успехов на вверенном им участке фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)