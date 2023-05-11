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Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 11.05.2023 (обновлено: 19:42 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/rosgvardiya-1871140543.html
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации
Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:26
2023-05-11T19:42
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 11 мая — РИА Новости. Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.Глава республики уточнил, что эти подразделения обладают солидным опытом. По его словам, они участвовали в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках СВО, а также боролись с международным терроризмом на территории Чечни. Бойцы Росгвардии отправились на передовую, чтобы сменить однополчан, и каждый из них полон решимости уничтожить "любое проявление сатанизма", отметил Кадыров.Он также добавил, что под руководством известного командира Магомеда Тушаева военнослужащие 96-го полка блестяще выполняют боевые задачи, громя подразделения ВСУ и достигая больших успехов на вверенном им участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил об отправке подразделения Росгвардии в зону спецоперации

Кадыров: в зону спецоперации направили одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 мая — РИА Новости. Одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии отправилось из Чечни в зону спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«

"Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии", — написал он в телеграм-канале.

Глава республики уточнил, что эти подразделения обладают солидным опытом. По его словам, они участвовали в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках СВО, а также боролись с международным терроризмом на территории Чечни. Бойцы Росгвардии отправились на передовую, чтобы сменить однополчан, и каждый из них полон решимости уничтожить "любое проявление сатанизма", отметил Кадыров.
Он также добавил, что под руководством известного командира Магомеда Тушаева военнослужащие 96-го полка блестяще выполняют боевые задачи, громя подразделения ВСУ и достигая больших успехов на вверенном им участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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