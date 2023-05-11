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Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов - РИА Новости, 11.05.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:18 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html
Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов
Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов - РИА Новости, 11.05.2023
Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов
В рамках национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:18
2023-05-11T12:18
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 11 мая - РИА Новости. В рамках национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на 213 объектах, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Глава региона отметил, что в прошлый, юбилейный для республики год, в КЧР было введено в эксплуатацию 127 объектов."В 2022 году КЧР вошла в пятерку лидеров по стране в реализации мероприятий строительной отрасли. Мы поставили новый региональный рекорд ввода жилья, превзойдя уровень прошлого года на 30,5%, введя в общей сложности 308,4 тысячи квадратных метров жилья", - рассказал Темрезов.В текущем году, по словам главы КЧР, темпы в строительной отрасли сбавлять не будут: уже начато строительство, реконструкция, капремонт и благоустройство 213 объектов.Глава КЧР отметил, что в планах на текущий период также улучшение транспортной доступности региона и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках реализации национальных и федеральных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги".
https://ria.ru/20230503/investproekty-1869408433.html
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов

Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 11 мая - РИА Новости. В рамках национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на 213 объектах, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава региона отметил, что в прошлый, юбилейный для республики год, в КЧР было введено в эксплуатацию 127 объектов.
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"В 2022 году КЧР вошла в пятерку лидеров по стране в реализации мероприятий строительной отрасли. Мы поставили новый региональный рекорд ввода жилья, превзойдя уровень прошлого года на 30,5%, введя в общей сложности 308,4 тысячи квадратных метров жилья", - рассказал Темрезов.
В текущем году, по словам главы КЧР, темпы в строительной отрасли сбавлять не будут: уже начато строительство, реконструкция, капремонт и благоустройство 213 объектов.
Глава КЧР отметил, что в планах на текущий период также улучшение транспортной доступности региона и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках реализации национальных и федеральных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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