https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html

Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов

Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов - РИА Новости, 11.05.2023

Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов

В рамках национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:18

2023-05-11T12:18

2023-05-11T12:18

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 11 мая - РИА Новости. В рамках национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству на 213 объектах, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Глава региона отметил, что в прошлый, юбилейный для республики год, в КЧР было введено в эксплуатацию 127 объектов."В 2022 году КЧР вошла в пятерку лидеров по стране в реализации мероприятий строительной отрасли. Мы поставили новый региональный рекорд ввода жилья, превзойдя уровень прошлого года на 30,5%, введя в общей сложности 308,4 тысячи квадратных метров жилья", - рассказал Темрезов.В текущем году, по словам главы КЧР, темпы в строительной отрасли сбавлять не будут: уже начато строительство, реконструкция, капремонт и благоустройство 213 объектов.Глава КЧР отметил, что в планах на текущий период также улучшение транспортной доступности региона и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках реализации национальных и федеральных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги".

https://ria.ru/20230503/investproekty-1869408433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов