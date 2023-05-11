https://ria.ru/20230511/remont-1870944411.html

Ремонт Московского дворца пионеров на Воробьевых горах выполнили на 40%

Ремонт Московского дворца пионеров на Воробьевых горах выполнили на 40% - РИА Новости, 11.05.2023

Ремонт Московского дворца пионеров на Воробьевых горах выполнили на 40%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 40% от общего объема ремонтно-реставрационных работ в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:35

2023-05-11T09:35

2023-05-11T09:36

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 40% от общего объема ремонтно-реставрационных работ в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Московский дворец пионеров был построен более 60 лет назад и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался, пришло время обновить корпуса, нуждающиеся в восстановлении, а также провести благоустройство прилегающей территории. В рамках реализации проекта максимально вернем зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Сейчас работы ведутся одновременно в пяти корпусах, выполнено порядка 40% от запланированного объема", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в помещениях частично меняют плиты перекрытий, делают новую стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы. В первом и третьем корпусах приступили к ремонту кровли, в них и еще во втором корпусе начали монтаж оконных витражей. "В ходе работ приведем в порядок декор фасадов и восстановим отделку цоколей из натурального камня, отреставрируем панно торцевых фасадов и расположенное под портиком главного входа панно "Юные ленинцы". Кроме того, восстановим главный корпус с выставочными залами, планетарием, зимним садом с тремя зенитными куполами верхнего света и декоративным бассейном", - подчеркнул Бирюков. Он отметил, что в настоящее время работы проходят на геометрическом панно "Зала активных игр", в фойе пионерского театра начали реставрацию сграффито "Любимые литературные герои". Ведется восстановление уникального "Зала 100 фонарей", в концертном зале реставрируют "вафельные" и кессонные потолки. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что после окончания работ Московский дворец пионеров станет одним из лучших столичных детских центров дополнительного образования, науки, искусства и спорта.

https://ria.ru/20230510/perekhody-1870794082.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы