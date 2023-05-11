https://ria.ru/20230511/rekhovot-1871141799.html

В израильском Реховоте один человек погиб после попадания ракеты в дом

В израильском Реховоте один человек погиб после попадания ракеты в дом - РИА Новости, 11.05.2023

В израильском Реховоте один человек погиб после попадания ракеты в дом

Один человек погиб и семь получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в израильском Реховоте в 28 километрах к югу от Тель-Авива, сообщила... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:36

2023-05-11T19:36

2023-05-11T19:36

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Один человек погиб и семь получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в израильском Реховоте в 28 километрах к югу от Тель-Авива, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Прямое попадание в жилой дом в Реховоте. Всего в результате инцидента восемь пострадавших: один погибший, четверо в состоянии средней степени тяжести, один легко раненый и двое в состоянии шока. Парамедики MDA констатировали смерть пострадавшего, получившего множественные травмы, и направили пятерых пострадавших в больницу Каплан", - говорится в сообщении. За один час сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, многократно прозвучали в израильских городах на юге страны. Боевики радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа активизировали ракетные обстрелы Израиля после убийства двух высокопоставленных командиров, ответственных за координацию ракетных атак на еврейское государство.

https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тель-авив, израиль, исламский джихад