https://ria.ru/20230511/rekhovot-1871135685.html

В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом

В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом - РИА Новости, 11.05.2023

В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом

Пять человек получили ранения при попадании ракеты в жилой дом в израильском городе Реховот в 28 километрах к югу от Тель-Авива, один из пострадавших находится... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:57

2023-05-11T18:57

2023-05-11T18:57

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израиль

тель-авив

исламский джихад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Пять человек получили ранения при попадании ракеты в жилой дом в израильском городе Реховот в 28 километрах к югу от Тель-Авива, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает служба скорой помощи Израиля (MDA). За один час сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, многократно прозвучали в израильских городах на юге страны. Боевики радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа активизировали ракетные обстрелы Израиля после убийства двух высокопоставленных командиров, ответственных за координацию ракетных атак на еврейское государство.

https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, тель-авив, исламский джихад