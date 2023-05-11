https://ria.ru/20230511/rekhovot-1871135685.html
В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом
В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом - РИА Новости, 11.05.2023
В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом
Пять человек получили ранения при попадании ракеты в жилой дом в израильском городе Реховот в 28 километрах к югу от Тель-Авива, один из пострадавших находится... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:57
2023-05-11T18:57
2023-05-11T18:57
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израиль
тель-авив
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Пять человек получили ранения при попадании ракеты в жилой дом в израильском городе Реховот в 28 километрах к югу от Тель-Авива, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает служба скорой помощи Израиля (MDA). За один час сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, многократно прозвучали в израильских городах на юге страны. Боевики радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа активизировали ракетные обстрелы Израиля после убийства двух высокопоставленных командиров, ответственных за координацию ракетных атак на еврейское государство.
https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, исламский джихад
В мире, Израиль, Тель-Авив, Исламский джихад
В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом
В израильском Реховоте пять человек получили ранения при попадании ракеты в жилой дом