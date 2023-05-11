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Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры - РИА Новости, 11.05.2023
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры
Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T02:07
2023-05-11T02:07
2023-05-11T02:07
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания. Они также отметили, что завершат свой гастрольный тур Heaven :x: Hell, посвященный их последнему альбому.Слушатели Sum 41 написали множество комментариев под постом. Одни написали, что новость их огорчила, другие поддержали решение рокеров. Группа Sum 41 была основана в 1996 году. За годы карьеры музыканты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, знаменитости, канада
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Канада
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры
Участники рок-группа Sum 41 объявили о распаде после 27 лет музыкальной карьеры
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания.
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"Sum 41 будет расформирована. Спасибо вам за 27 лет", – написали музыканты.
Они также отметили, что завершат свой гастрольный тур Heaven :x: Hell, посвященный их последнему альбому.
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"Мы отыграем все концерты тура, назначенные на этот год. И мы очень ждем выхода нашего последнего альбома Heaven :x: Hell. Мы объявим подробности, как только сами их узнаем", – заключили артисты.
Слушатели Sum 41 написали множество комментариев под постом. Одни написали, что новость их огорчила, другие поддержали решение рокеров.
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"Нет, это очень печальный день!", "Плачу. Не могу поверить!" "Как же так?"? "Спасибо за годы работы! Вы навсегда в наших сердцах!", "Вы часть моего детства и юности. Ваша музыка всегда будет со мной! Спасибо"? – написали поклонники группы.
Группа Sum 41 была основана в 1996 году. За годы карьеры музыканты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.
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