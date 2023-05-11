https://ria.ru/20230511/raspad-1870750810.html

Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры

Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры - РИА Новости, 11.05.2023

Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры

Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:07

2023-05-11T02:07

2023-05-11T02:07

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знаменитости

канада

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания. Они также отметили, что завершат свой гастрольный тур Heaven :x: Hell, посвященный их последнему альбому.Слушатели Sum 41 написали множество комментариев под постом. Одни написали, что новость их огорчила, другие поддержали решение рокеров. Группа Sum 41 была основана в 1996 году. За годы карьеры музыканты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.

https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html

канада

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, знаменитости, канада