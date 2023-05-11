Рейтинг@Mail.ru
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:07 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/raspad-1870750810.html
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры - РИА Новости, 11.05.2023
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры
Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T02:07
2023-05-11T02:07
шоубиз
музыка
знаменитости
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71739/22/717392252_0:113:2999:1799_1920x0_80_0_0_03e2ee8b895b6be115d07845bafb1c8b.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания. Они также отметили, что завершат свой гастрольный тур Heaven :x: Hell, посвященный их последнему альбому.Слушатели Sum 41 написали множество комментариев под постом. Одни написали, что новость их огорчила, другие поддержали решение рокеров. Группа Sum 41 была основана в 1996 году. За годы карьеры музыканты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.
https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71739/22/717392252_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9381560187bc7cb860d97126292dcd27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, знаменитости, канада
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Канада
Группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры

Участники рок-группа Sum 41 объявили о распаде после 27 лет музыкальной карьеры

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкФестиваль "Кубана -2012". День второй
Фестиваль Кубана -2012. День второй - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Канадская рок-группа Sum 41 cообщила на своей странице в соцсети о прекращении карьеры спустя 27 лет после основания.
© @sum41Сообщение, опубликованное на странице Sum 41
Сообщение, опубликованное на странице Sum 41
© @sum41
Сообщение, опубликованное на странице Sum 41
«
"Sum 41 будет расформирована. Спасибо вам за 27 лет", – написали музыканты.
Они также отметили, что завершат свой гастрольный тур Heaven :x: Hell, посвященный их последнему альбому.
«
"Мы отыграем все концерты тура, назначенные на этот год. И мы очень ждем выхода нашего последнего альбома Heaven :x: Hell. Мы объявим подробности, как только сами их узнаем", – заключили артисты.
Слушатели Sum 41 написали множество комментариев под постом. Одни написали, что новость их огорчила, другие поддержали решение рокеров.
«

"Нет, это очень печальный день!", "Плачу. Не могу поверить!" "Как же так?"? "Спасибо за годы работы! Вы навсегда в наших сердцах!", "Вы часть моего детства и юности. Ваша музыка всегда будет со мной! Спасибо"? – написали поклонники группы.

Группа Sum 41 была основана в 1996 году. За годы карьеры музыканты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.
Группа Отпетые мошенники - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег
25 августа 2021, 18:06
 
ШоубизМузыкаЗнаменитостиКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала