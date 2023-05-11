https://ria.ru/20230511/rakety-1871101050.html

В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет

В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет - РИА Новости, 11.05.2023

В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет

Киев постоянно завышает количество перехватов российских ракет в два-три раза, чем реально запускается по целям на Украине, для оправдания перерасхода зенитных... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:02

2023-05-11T17:02

2023-05-11T17:09

безопасность

россия

киев

украина

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Киев постоянно завышает количество перехватов российских ракет в два-три раза, чем реально запускается по целям на Украине, для оправдания перерасхода зенитных управляемых ракет западных комплексов ПВО, сообщили в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России."Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. Причем количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают. Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность. Только Запад после каждой нашей боевой работы срочно шлет киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно, для чего. На замену", - сказал источник.

https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html

россия

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, киев, украина