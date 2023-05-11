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В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет - РИА Новости, 11.05.2023
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17:02 11.05.2023 (обновлено: 17:09 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/rakety-1871101050.html
В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет
В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет - РИА Новости, 11.05.2023
В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет
Киев постоянно завышает количество перехватов российских ракет в два-три раза, чем реально запускается по целям на Украине, для оправдания перерасхода зенитных... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:02
2023-05-11T17:09
безопасность
россия
киев
украина
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Киев постоянно завышает количество перехватов российских ракет в два-три раза, чем реально запускается по целям на Украине, для оправдания перерасхода зенитных управляемых ракет западных комплексов ПВО, сообщили в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России."Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. Причем количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают. Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность. Только Запад после каждой нашей боевой работы срочно шлет киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно, для чего. На замену", - сказал источник.
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
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безопасность, россия, киев, украина
Безопасность, Россия, Киев, Украина
В Минобороны рассказали, что Киев завышает перехваты российских ракет

Источник в Минобороны: Киев завышает перехваты ракет, чтобы оправдать перерасход

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМеханик разгружает грузовик с неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) для загрузки в ударные вертолеты Ка-52 ВКС России
Механик разгружает грузовик с неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) для загрузки в ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
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Механик разгружает грузовик с неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) для загрузки в ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Киев постоянно завышает количество перехватов российских ракет в два-три раза, чем реально запускается по целям на Украине, для оправдания перерасхода зенитных управляемых ракет западных комплексов ПВО, сообщили в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России.
"Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. Причем количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают. Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность. Только Запад после каждой нашей боевой работы срочно шлет киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно, для чего. На замену", - сказал источник.
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