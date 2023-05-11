https://ria.ru/20230511/rakety-1871074773.html

В Британии не ответили на вопрос о дальности использования Storm Shadow ВСУ

В Британии не ответили на вопрос о дальности использования Storm Shadow ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023

В Британии не ответили на вопрос о дальности использования Storm Shadow ВСУ

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использовании Украиной ракет большой дальности в отношении РФ. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:36

2023-05-11T15:36

2023-05-11T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

бен уоллес

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использовании Украиной ракет большой дальности в отношении РФ. Ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow. При этом Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. "Что касается ограничений, очевидно, что мы не будем говорить публично, существуют ли они. Ключевым здесь является предоставление Украине этой возможности защитить себя", - сказал он в палате общин, отвечая на вопросы парламентариев по Украине. Трансляция велась на сайте британского парламента. Уоллес добавил, что при решении о предоставлении нового вооружения Украине британское МО изучает возможность "минимизации эскалации и провокации" по отношению к России.

https://ria.ru/20230511/rakety-1871028914.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, бен уоллес, украина