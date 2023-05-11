https://ria.ru/20230511/rakety-1871057694.html

Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву ракеты большой дальности

Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву ракеты большой дальности - РИА Новости, 11.05.2023

Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву ракеты большой дальности

Глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:55

2023-05-11T14:55

2023-05-11T15:47

специальная военная операция на украине

лондон

украина

россия

бен уоллес

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow."Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности... Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow", - сказал он в палате общин, выступая с заявлением по Украине. Трансляция велась на сайте британского правительства.Ранее телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в РФ. Россия относится крайне негативно к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет, потребуется адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230511/vooruzhenie-1870919662.html

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лондон, украина, россия, бен уоллес, сергей лавров, нато