https://ria.ru/20230511/raketa-1871114441.html

Глава Минобороны Польши пожаловался, что ему не доложили об упавшей ракете

Глава Минобороны Польши пожаловался, что ему не доложили об упавшей ракете - РИА Новости, 11.05.2023

Глава Минобороны Польши пожаловался, что ему не доложили об упавшей ракете

Министр национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак заявил, что ему не доложили об упавшей на территории страны ракете. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:45

2023-05-11T17:45

2023-05-11T18:50

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ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак заявил, что ему не доложили об упавшей на территории страны ракете. По его словам, после того, как он узнал о происшествии, была организована проверка находящихся в его ведении служб. Блащак уточнил, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны данные о приближающемся к Польше объекте, который может быть ракетой. "Было организована координация с украинскими и американскими военными, в воздух были подняты дежурные истребители — польские и американские. Объект был обнаружен польскими наземными радиолокационными станциями", — рассказал он. Министр заявил, что "проведенная проверка ясно указывает на то, что действия Центра воздушных операций были правильными". Он отметил, что ведомство проинформировало оперативного командующего о неопознанном воздушном объекте, который появился в небе над Польшей.Блащак подчеркнул, что по результатам проверки претензии имеются к оперативному командующему. По его словам, он пренебрег своими обязанностями, когда решил не сообщать об объекте в Правительственный центр безопасности и в другие предусмотренные в таком случае службы. Министр уточнил, что информация о происшествии также отсутствовала в отчете оперативного командующего. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что этот инцидент произошел в минувшем декабре, и местные военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. Предположительно, ее в качестве мишени во время учений запустили польские военные. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства."В отчете, который я получил, говорится, что 16 декабря не зафиксировано нарушения воздушного пространства Польской Республики, что, как оказалось потом, является неправдой", — заявил министр. По его словам, в результате неправильных действий оперативного командующего на место был направлен лишь патруль полиции, а поиски с вертолета провели лишь 19 декабря. Говоря о последствиях случившегося, Блащак заявил, что "персональные решения" будут приняты после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты — российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны России отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230511/raketa-1871096017.html

https://ria.ru/20230424/rusofobiya-1867417743.html

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

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польша, быдгощ, мариуш блащак, анджей дуда, украина, в мире