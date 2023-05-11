https://ria.ru/20230511/raketa-1871002735.html

Премьеру Польши сообщили об упавшей в декабре ракете только в конце апреля

Премьеру Польши сообщили об упавшей в декабре ракете только в конце апреля - РИА Новости, 11.05.2023

Премьеру Польши сообщили об упавшей в декабре ракете только в конце апреля

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что узнал о декабрьском падении на территории страны ракеты лишь в конце апреля. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:32

2023-05-11T12:32

2023-05-11T12:32

в мире

польша

матеуш моравецкий

быдгощ

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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что узнал о декабрьском падении на территории страны ракеты лишь в конце апреля. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что данное происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. "Я узнал об этом под конец апреля", - сказал Моравецкий. Как сообщал ранее оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский, ракета могла прилететь 16 декабря, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, матеуш моравецкий, быдгощ