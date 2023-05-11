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Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе
Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе - РИА Новости, 11.05.2023
Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе
Желтое пятно, которое появилось в четверг на реке Яузе в столице, было скоплением пыльцы, сейчас вода имеет естественный цвет без посторонних запахов, сообщили... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:42
2023-05-11T20:42
2023-05-11T20:42
москва
мосводосток
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Желтое пятно, которое появилось в четверг на реке Яузе в столице, было скоплением пыльцы, сейчас вода имеет естественный цвет без посторонних запахов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток". Ранее в телеграм-канале "Москва 24" было опубликовано видео, на котором видно, что по водной глади Яузы распространяется желтое пятно. "По результатам обследования установлено, что зафиксированное на видео загрязнение является скоплением пыльцы. В настоящее время вода естественного цвета без посторонних запахов", - сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, общество
Москва, Мосводосток, Общество
Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе
Мосводосток объяснил желтое пятно на реке Яузе в Москве скоплением пыльцы
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Желтое пятно, которое появилось в четверг на реке Яузе в столице, было скоплением пыльцы, сейчас вода имеет естественный цвет без посторонних запахов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее в телеграм-канале "Москва 24" было опубликовано видео, на котором видно, что по водной глади Яузы распространяется желтое пятно.
"По результатам обследования установлено, что зафиксированное на видео загрязнение является скоплением пыльцы. В настоящее время вода естественного цвета без посторонних запахов", - сообщили в пресс-службе.
Загрязнение, появившееся на поверхности Яузы в Москве, локализовали