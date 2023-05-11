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Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе

Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе - РИА Новости, 11.05.2023

Мосводосток объяснил происхождение желтого пятна на Яузе

Желтое пятно, которое появилось в четверг на реке Яузе в столице, было скоплением пыльцы, сейчас вода имеет естественный цвет без посторонних запахов, сообщили... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:42

2023-05-11T20:42

2023-05-11T20:42

москва

мосводосток

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Желтое пятно, которое появилось в четверг на реке Яузе в столице, было скоплением пыльцы, сейчас вода имеет естественный цвет без посторонних запахов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток". Ранее в телеграм-канале "Москва 24" было опубликовано видео, на котором видно, что по водной глади Яузы распространяется желтое пятно. "По результатам обследования установлено, что зафиксированное на видео загрязнение является скоплением пыльцы. В настоящее время вода естественного цвета без посторонних запахов", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230324/zagryaznenie-1860431216.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мосводосток, общество