https://ria.ru/20230511/psb-1870999092.html
ПСБ начал оформлять бизнесу квалифицированные электронные подписи
ПСБ начал оформлять бизнесу квалифицированные электронные подписи - РИА Новости, 11.05.2023
ПСБ начал оформлять бизнесу квалифицированные электронные подписи
ПСБ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления в отделениях банка квалифицированной электронной подписи (КЭП),... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:21
2023-05-11T12:21
2023-05-11T12:21
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. ПСБ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления в отделениях банка квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпущенной удостоверяющим центром ФНС России, сообщает пресс-служба банка.Услуга доступна как клиентам ПСБ, так и бизнесу, который еще не открыл расчетного счета в банке."ПСБ, являясь одним из доверенных лиц, которые уполномочены Федеральной налоговой службой выдавать предпринимателям квалифицированный сертификат электронной подписи, запустил услугу его быстрого и удобного оформления в отделениях банка. Наличие электронной подписи, которая имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумаге, позволяет компаниям участвовать в электронных торгах, в том числе в рамках госзаказа, работать на Госуслугах и в других сервисах, принимающих КЭП.Кроме того, предприниматели получают возможность дистанционно подавать отчетность в налоговую, а также подписывать договоры и письма, оформленные в цифровом виде", - сказал старший вице-президент, директор департамента цифровых продаж ПСБ Роман Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба.С 1 января 2022 года выдавать КЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может только удостоверяющий центр ФНС в своих территориальных подразделениях или через офисы доверенных лиц.
https://ria.ru/20230504/potrebkreditovanie-1869646959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. ПСБ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления в отделениях банка квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпущенной удостоверяющим центром ФНС России, сообщает пресс-служба банка.
Услуга доступна как клиентам ПСБ
, так и бизнесу, который еще не открыл расчетного счета в банке.
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"ПСБ, являясь одним из доверенных лиц, которые уполномочены Федеральной налоговой службой выдавать предпринимателям квалифицированный сертификат электронной подписи, запустил услугу его быстрого и удобного оформления в отделениях банка. Наличие электронной подписи, которая имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумаге, позволяет компаниям участвовать в электронных торгах, в том числе в рамках госзаказа, работать на Госуслугах и в других сервисах, принимающих КЭП.
Кроме того, предприниматели получают возможность дистанционно подавать отчетность в налоговую, а также подписывать договоры и письма, оформленные в цифровом виде", - сказал старший вице-президент, директор департамента цифровых продаж ПСБ Роман Гаврилов, слова которого приводит пресс-служба.
С 1 января 2022 года выдавать КЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может только удостоверяющий центр ФНС в своих территориальных подразделениях или через офисы доверенных лиц.