https://ria.ru/20230511/privatizatsiya-1871127673.html
Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России
Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России - РИА Новости, 11.05.2023
Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России
Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке, доходы от нее не заложены в бюджет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:23
2023-05-11T18:23
2023-05-11T18:23
экономика
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке, доходы от нее не заложены в бюджет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее в четверг на XI Петербургском международном юридическом форуме он сказал, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор. "Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", - уточнил позднее Моисеев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России
Замглавы Минфина Моисеев: вопрос о большой приватизации пока не стоит в повестке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке, доходы от нее не заложены в бюджет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее в четверг на XI Петербургском международном юридическом форуме он сказал, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.
"Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", - уточнил позднее Моисеев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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