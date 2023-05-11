https://ria.ru/20230511/privatizatsiya-1871127673.html

Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России

Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России - РИА Новости, 11.05.2023

Минфин пока не вынес на повестку вопрос о большой приватизации в России

Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке, доходы от нее не заложены в бюджет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:23

2023-05-11T18:23

2023-05-11T18:23

экономика

россия

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке, доходы от нее не заложены в бюджет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее в четверг на XI Петербургском международном юридическом форуме он сказал, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор. "Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", - уточнил позднее Моисеев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)