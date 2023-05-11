https://ria.ru/20230511/privatizatsiya-1871056701.html

В Минфине анонсировали большую приватизацию

В Минфине анонсировали большую приватизацию - РИА Новости, 11.05.2023

В Минфине анонсировали большую приватизацию

Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:52

2023-05-11T14:52

2023-05-11T16:03

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

приватизация

алексей моисеев

андрей костин (банкир)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев."Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора", — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме.По его словам, надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), приватизация, алексей моисеев, андрей костин (банкир)