В Минфине анонсировали большую приватизацию
Замглавы Минфина Моисеев назвал условием для большой приватизации формирование рынка
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора", — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме.
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"Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно", — отметил он.
По его словам, надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.