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В Минфине анонсировали большую приватизацию - РИА Новости, 11.05.2023
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14:52 11.05.2023 (обновлено: 16:03 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/privatizatsiya-1871056701.html
В Минфине анонсировали большую приватизацию
В Минфине анонсировали большую приватизацию - РИА Новости, 11.05.2023
В Минфине анонсировали большую приватизацию
Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:52
2023-05-11T16:03
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
приватизация
алексей моисеев
андрей костин (банкир)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев."Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора", — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме.По его словам, надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230424/privatizatsiya-1867341518.html
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), приватизация, алексей моисеев, андрей костин (банкир)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Приватизация, Алексей Моисеев, Андрей Костин (банкир)
В Минфине анонсировали большую приватизацию

Замглавы Минфина Моисеев назвал условием для большой приватизации формирование рынка

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора", — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме.
«

"Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно", — отметил он.

По его словам, надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)ПриватизацияАлексей МоисеевАндрей Костин (банкир)
 
 
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