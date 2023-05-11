https://ria.ru/20230511/prigovor-1871001478.html

В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме

В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме - РИА Новости, 11.05.2023

В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме

Суд в ЛНР приговорил украинского разведчика-сапера Сергея Гавриша к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке, из-за которой... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:29

2023-05-11T12:29

2023-05-11T12:29

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

северодонецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил украинского разведчика-сапера Сергея Гавриша к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке, из-за которой пострадала женщина, сообщает СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Сергею Гавришу... Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствие установило, что 17 июня 2022 года разведчик-сапер по указанию командира роты выдвинулся из Лисичанска в Северодонецк для "минирования объектов гражданской инфраструктуры с целью убийства мирных жителей". На следующий день военный активировал гранату и установил мину-растяжку на первом этаже в дверном проеме в единственном подъезде жилого дома. Женщина задела растяжку и получила минно-взрывные травмы. Отмечается, что Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего Гавришу приказ, выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20230509/rasstrel-1870665359.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

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луганская народная республика, северодонецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины