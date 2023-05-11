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В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/prigovor-1871001478.html
В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме
В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме - РИА Новости, 11.05.2023
В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме
Суд в ЛНР приговорил украинского разведчика-сапера Сергея Гавриша к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке, из-за которой... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:29
2023-05-11T12:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
северодонецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил украинского разведчика-сапера Сергея Гавриша к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке, из-за которой пострадала женщина, сообщает СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Сергею Гавришу... Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствие установило, что 17 июня 2022 года разведчик-сапер по указанию командира роты выдвинулся из Лисичанска в Северодонецк для "минирования объектов гражданской инфраструктуры с целью убийства мирных жителей". На следующий день военный активировал гранату и установил мину-растяжку на первом этаже в дверном проеме в единственном подъезде жилого дома. Женщина задела растяжку и получила минно-взрывные травмы. Отмечается, что Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего Гавришу приказ, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20230509/rasstrel-1870665359.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, северодонецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В ЛНР вынесли приговор военному ВСУ за установку мины-растяжки в доме

В ЛНР военного ВС Украины приговорили к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в доме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд в ЛНР приговорил украинского разведчика-сапера Сергея Гавриша к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке, из-за которой пострадала женщина, сообщает СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Сергею Гавришу... Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 17 июня 2022 года разведчик-сапер по указанию командира роты выдвинулся из Лисичанска в Северодонецк для "минирования объектов гражданской инфраструктуры с целью убийства мирных жителей". На следующий день военный активировал гранату и установил мину-растяжку на первом этаже в дверном проеме в единственном подъезде жилого дома. Женщина задела растяжку и получила минно-взрывные травмы.
Отмечается, что Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело в отношении командира, отдавшего Гавришу приказ, выделено в отдельное производство.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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