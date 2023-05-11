https://ria.ru/20230511/pridnestrove-1871134005.html

Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье

Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье - РИА Новости, 11.05.2023

Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье

Посол Великобритании и Северной Ирландии в Молдавии Стивен Фишер заявил в Тирасполе, что хочет получить результаты расследования предотвращенных в марте... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:47

2023-05-11T18:47

2023-05-11T18:48

в мире

молдавия

великобритания

обсе

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Посол Великобритании и Северной Ирландии в Молдавии Стивен Фишер заявил в Тирасполе, что хочет получить результаты расследования предотвращенных в марте терактов в Приднестровье и посмотреть на улики. "Мы, конечно, следим очень плотно за ситуацией, которая здесь происходит, и нам также интересно узнать результаты расследования тех событий, того инцидента. Мы, Британия, не часть формата "5+2", но мы сотрудничаем с этим форматом, поэтому мы были бы рады узнать и представить нашим коллегам, возможно, те улики, которые были добыты во время следствия в том инциденте", - сказал Фишер в ходе встречи в Тирасполе с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Слова Фишера приводит пресс-служба главы ПМР. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Красносельский на встрече с британским послом отметил, что важна оценка этой ситуации участниками формата "5+2", чтобы в дальнейшем не было попыток терактов. "Даже в этой ситуации мы не озлобляемся, не обвиняем руководство государств в организации данного террористического акта. Мы обвиняем конкретную спецслужбу, это понятно, это доказано следственными действами. Но тем не менее мы надеемся все равно на дальнейший диалог", - заявил глава ПМР. Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html

https://ria.ru/20230505/pridnestrove-1870068702.html

молдавия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, великобритания, обсе, вадим красносельский