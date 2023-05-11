https://ria.ru/20230511/pridnestrove-1871134005.html
Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье
Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье - РИА Новости, 11.05.2023
Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье
Посол Великобритании и Северной Ирландии в Молдавии Стивен Фишер заявил в Тирасполе, что хочет получить результаты расследования предотвращенных в марте... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:47
2023-05-11T18:47
2023-05-11T18:48
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обсе
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Посол Великобритании и Северной Ирландии в Молдавии Стивен Фишер заявил в Тирасполе, что хочет получить результаты расследования предотвращенных в марте терактов в Приднестровье и посмотреть на улики. "Мы, конечно, следим очень плотно за ситуацией, которая здесь происходит, и нам также интересно узнать результаты расследования тех событий, того инцидента. Мы, Британия, не часть формата "5+2", но мы сотрудничаем с этим форматом, поэтому мы были бы рады узнать и представить нашим коллегам, возможно, те улики, которые были добыты во время следствия в том инциденте", - сказал Фишер в ходе встречи в Тирасполе с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Слова Фишера приводит пресс-служба главы ПМР. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Красносельский на встрече с британским послом отметил, что важна оценка этой ситуации участниками формата "5+2", чтобы в дальнейшем не было попыток терактов. "Даже в этой ситуации мы не озлобляемся, не обвиняем руководство государств в организации данного террористического акта. Мы обвиняем конкретную спецслужбу, это понятно, это доказано следственными действами. Но тем не менее мы надеемся все равно на дальнейший диалог", - заявил глава ПМР. Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html
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в мире, молдавия, великобритания, обсе, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Великобритания, ОБСЕ, Вадим Красносельский
Посол Британии в Молдавии запросил улики по делу о терактах в Приднестровье
Посол Британии в Молдавии Фишер запросил улики по делу о терактах в Приднестровье
ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Посол Великобритании и Северной Ирландии в Молдавии Стивен Фишер заявил в Тирасполе, что хочет получить результаты расследования предотвращенных в марте терактов в Приднестровье и посмотреть на улики.
"Мы, конечно, следим очень плотно за ситуацией, которая здесь происходит, и нам также интересно узнать результаты расследования тех событий, того инцидента. Мы, Британия, не часть формата "5+2", но мы сотрудничаем с этим форматом, поэтому мы были бы рады узнать и представить нашим коллегам, возможно, те улики, которые были добыты во время следствия в том инциденте", - сказал Фишер в ходе встречи в Тирасполе с главой Приднестровья Вадимом Красносельским
. Слова Фишера приводит пресс-служба главы ПМР.
Представитель ПМР указал на разницу конфликтов в Донбассе и Приднестровье
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев
и Тирасполь как стороны конфликта, Россия
, Украина
, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели.
Красносельский на встрече с британским послом отметил, что важна оценка этой ситуации участниками формата "5+2", чтобы в дальнейшем не было попыток терактов. "Даже в этой ситуации мы не озлобляемся, не обвиняем руководство государств в организации данного террористического акта. Мы обвиняем конкретную спецслужбу, это понятно, это доказано следственными действами. Но тем не менее мы надеемся все равно на дальнейший диалог", - заявил глава ПМР.
Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания.
Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
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