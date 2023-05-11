В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров
В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров на 34 гектарах
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди во время тушения пожара в лесном массиве Свердловской области
Люди во время тушения пожара в лесном массиве Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Спасатели за сутки потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тысячи гектаров в Свердловской области, еще 29 возгораний локализованы, сообщил департамент информационной политики региона.
"Специалисты за прошедшие сутки 10 мая ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. Локализовано 29 возгораний", — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что в Асбестовском городском округе ликвидированы два пожара на 11,7 тысячи гектара, в Артемовском городском округе потушены два возгорания на площади 5,6 тысячи гектара. Также ликвидированы пожары под Верхней Пышмой и в Сухом Логу — на 7,4 тысячи гектаров и 5,5 тысячи гектаров соответственно.
Как подчеркнули в областной администрации, за прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного верхового пожара, которые считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.
Взяты в кольцо и не распространяются крупные пожары в Байкаловском районе на площади четыре тысячи гектаров, в Богдановиче — на шесть тысяч гектаров, три пожара в Ирбитском районе на общей площади 6,2 тысячи гектаров и два пожара в Режевском городском округе на площади почти 7,6 тысячи гектаров.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также до 15 мая также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение нескольких природных и лесных парков.