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В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров - РИА Новости, 11.05.2023
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08:13 11.05.2023 (обновлено: 10:29 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pozhary-1870936860.html
В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров
В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров - РИА Новости, 11.05.2023
В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров
Спасатели за сутки потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тысячи гектаров в Свердловской области, еще 29 возгораний локализованы, сообщил департамент... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:13
2023-05-11T10:29
происшествия
свердловская область
верхняя пышма
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Спасатели за сутки потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тысячи гектаров в Свердловской области, еще 29 возгораний локализованы, сообщил департамент информационной политики региона. "Специалисты за прошедшие сутки 10 мая ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. Локализовано 29 возгораний", — говорится в пресс-релизе.Уточняется, что в Асбестовском городском округе ликвидированы два пожара на 11,7 тысячи гектара, в Артемовском городском округе потушены два возгорания на площади 5,6 тысячи гектара. Также ликвидированы пожары под Верхней Пышмой и в Сухом Логу — на 7,4 тысячи гектаров и 5,5 тысячи гектаров соответственно. Как подчеркнули в областной администрации, за прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного верхового пожара, которые считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня. Взяты в кольцо и не распространяются крупные пожары в Байкаловском районе на площади четыре тысячи гектаров, в Богдановиче — на шесть тысяч гектаров, три пожара в Ирбитском районе на общей площади 6,2 тысячи гектаров и два пожара в Режевском городском округе на площади почти 7,6 тысячи гектаров. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также до 15 мая также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение нескольких природных и лесных парков.
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html
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происшествия, свердловская область, верхняя пышма, евгений куйвашев
Происшествия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Евгений Куйвашев
В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров

В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров на 34 гектарах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди во время тушения пожара в лесном массиве Свердловской области
Люди во время тушения пожара в лесном массиве Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди во время тушения пожара в лесном массиве Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Спасатели за сутки потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тысячи гектаров в Свердловской области, еще 29 возгораний локализованы, сообщил департамент информационной политики региона.
"Специалисты за прошедшие сутки 10 мая ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. Локализовано 29 возгораний", — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что в Асбестовском городском округе ликвидированы два пожара на 11,7 тысячи гектара, в Артемовском городском округе потушены два возгорания на площади 5,6 тысячи гектара. Также ликвидированы пожары под Верхней Пышмой и в Сухом Логу — на 7,4 тысячи гектаров и 5,5 тысячи гектаров соответственно.
Как подчеркнули в областной администрации, за прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного верхового пожара, которые считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.
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Взяты в кольцо и не распространяются крупные пожары в Байкаловском районе на площади четыре тысячи гектаров, в Богдановиче — на шесть тысяч гектаров, три пожара в Ирбитском районе на общей площади 6,2 тысячи гектаров и два пожара в Режевском городском округе на площади почти 7,6 тысячи гектаров.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также до 15 мая также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение нескольких природных и лесных парков.
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