https://ria.ru/20230511/pozhary-1870936860.html

В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров

В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров - РИА Новости, 11.05.2023

В Свердловской области потушили еще 16 природных пожаров

Спасатели за сутки потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тысячи гектаров в Свердловской области, еще 29 возгораний локализованы, сообщил департамент... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:13

2023-05-11T08:13

2023-05-11T10:29

происшествия

свердловская область

верхняя пышма

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Спасатели за сутки потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тысячи гектаров в Свердловской области, еще 29 возгораний локализованы, сообщил департамент информационной политики региона. "Специалисты за прошедшие сутки 10 мая ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. Локализовано 29 возгораний", — говорится в пресс-релизе.Уточняется, что в Асбестовском городском округе ликвидированы два пожара на 11,7 тысячи гектара, в Артемовском городском округе потушены два возгорания на площади 5,6 тысячи гектара. Также ликвидированы пожары под Верхней Пышмой и в Сухом Логу — на 7,4 тысячи гектаров и 5,5 тысячи гектаров соответственно. Как подчеркнули в областной администрации, за прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного верхового пожара, которые считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня. Взяты в кольцо и не распространяются крупные пожары в Байкаловском районе на площади четыре тысячи гектаров, в Богдановиче — на шесть тысяч гектаров, три пожара в Ирбитском районе на общей площади 6,2 тысячи гектаров и два пожара в Режевском городском округе на площади почти 7,6 тысячи гектаров. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также до 15 мая также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение нескольких природных и лесных парков.

https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870794422.html

свердловская область

верхняя пышма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, верхняя пышма, евгений куйвашев