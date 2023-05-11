https://ria.ru/20230511/pozhar-1871150168.html
В Норильске локализовали крупный пожар на складе
В Норильске локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 11.05.2023
В Норильске локализовали крупный пожар на складе
Крупный пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:26
2023-05-11T20:26
2023-05-11T20:26
происшествия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Первоначально сообщалось о возгорании складских помещений на Вальковском шоссе в Норильске на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, однако за короткое время площадь выросла и достигла четырех тысяч "квадратов". Сообщалось, что на возгорании работают более 60 человек и 16 единиц техники."В 20.05 (мск) на месте пожара в Норильске объявлена локализация на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске локализовали крупный пожар на складе
В Норильске локализован крупный пожар на складе на площади четыре тысячи квадратных метров