https://ria.ru/20230511/pozhar-1871150168.html

В Норильске локализовали крупный пожар на складе

В Норильске локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 11.05.2023

В Норильске локализовали крупный пожар на складе

Крупный пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:26

2023-05-11T20:26

2023-05-11T20:26

происшествия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Первоначально сообщалось о возгорании складских помещений на Вальковском шоссе в Норильске на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, однако за короткое время площадь выросла и достигла четырех тысяч "квадратов". Сообщалось, что на возгорании работают более 60 человек и 16 единиц техники."В 20.05 (мск) на месте пожара в Норильске объявлена локализация на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html

норильск

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)