https://ria.ru/20230511/poteri-1871051973.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 11.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 110 украинских военных, 7 единиц техники, а также... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:43

2023-05-11T14:43

2023-05-11T14:43

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

угледар

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 110 украинских военных, 7 единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, а также в районе Малиновки, Гуляйполя, Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожская область, угледар