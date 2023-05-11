https://ria.ru/20230511/posol-1870935494.html

Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах

Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах - РИА Новости, 11.05.2023

Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах

Владимир Зеленский указом назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, документ опубликован на сайте Зеленского. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:47

2023-05-11T07:47

2023-05-11T07:47

украина

нидерланды

франция

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский указом назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, документ опубликован на сайте Зеленского. По данным официального сайта посольства, предшественником вновь назначенного посла с 2021 года был Максим Кононенко, который ранее занимал должность советника-посланника посольства Украины во Франции. Отмечается, что он также возглавлял различные отделы в министерстве иностранных дел. Причины смены посла пока не указываются.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867871071.html

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украина, нидерланды, франция, владимир зеленский, в мире