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Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах - РИА Новости, 11.05.2023
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07:47 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/posol-1870935494.html
Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах
Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах - РИА Новости, 11.05.2023
Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах
Владимир Зеленский указом назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, документ опубликован на сайте Зеленского. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:47
2023-05-11T07:47
украина
нидерланды
франция
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский указом назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, документ опубликован на сайте Зеленского. По данным официального сайта посольства, предшественником вновь назначенного посла с 2021 года был Максим Кононенко, который ранее занимал должность советника-посланника посольства Украины во Франции. Отмечается, что он также возглавлял различные отделы в министерстве иностранных дел. Причины смены посла пока не указываются.
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украина, нидерланды, франция, владимир зеленский, в мире
Украина, Нидерланды, Франция, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах

Зеленский назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский указом назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, документ опубликован на сайте Зеленского.
«
"Назначить Карасевича Александра Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в тексте указа.
По данным официального сайта посольства, предшественником вновь назначенного посла с 2021 года был Максим Кононенко, который ранее занимал должность советника-посланника посольства Украины во Франции.
Отмечается, что он также возглавлял различные отделы в министерстве иностранных дел.
Причины смены посла пока не указываются.
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