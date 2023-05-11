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В США объяснили, что ждет Украину в конце конфликта с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
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09:28 11.05.2023 (обновлено: 09:57 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/porazhenie-1870943197.html
В США объяснили, что ждет Украину в конце конфликта с Россией
В США объяснили, что ждет Украину в конце конфликта с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
В США объяснили, что ждет Украину в конце конфликта с Россией
Продолжение поддержки Соединенными Штатами президента Украины Владимира Зеленского может привести к поражению Киева, написал бывший специальный помощник... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:28
2023-05-11T09:57
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
дуг бэндоу
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Продолжение поддержки Соединенными Штатами президента Украины Владимира Зеленского может привести к поражению Киева, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.Он утверждает, что дальнейшая американская поддержка Киева только истощит Украину в конфликте с Россией, у которой гораздо больше ресурсов и огневой мощи, и может привести к поражению Зеленского."Соединенные Штаты настаивают, что Киев вправе решать, как долго он хочет воевать. Но Вашингтон не должен поощрять, а тем более наделять Украину правом безрезультатно сражаться. Затягивание войны чревато ее расширением и эскалацией с прямым участием США", — отметил эксперт.Украина активно пытается втянуть США в борьбу с Россией, а некоторые государства Восточной Европы даже хотят, чтобы американцы пожертвовали своими жизнями ради Киева. Но Вашингтон не должен вступать в войну с Москвой из-за страны, которая не имеет большого значения для безопасности США, подытожил обозреватель.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дуг бэндоу
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дуг Бэндоу
В США объяснили, что ждет Украину в конце конфликта с Россией

TAC: поддержка Украины со стороны США все равно приведет к поражению Киева

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Продолжение поддержки Соединенными Штатами президента Украины Владимира Зеленского может привести к поражению Киева, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
«

"В условиях нехватки живой силы и запасов оружия у союзников, победа Украины кажется маловероятной", — говорится в материале.

Он утверждает, что дальнейшая американская поддержка Киева только истощит Украину в конфликте с Россией, у которой гораздо больше ресурсов и огневой мощи, и может привести к поражению Зеленского.
"Соединенные Штаты настаивают, что Киев вправе решать, как долго он хочет воевать. Но Вашингтон не должен поощрять, а тем более наделять Украину правом безрезультатно сражаться. Затягивание войны чревато ее расширением и эскалацией с прямым участием США", — отметил эксперт.
Украина активно пытается втянуть США в борьбу с Россией, а некоторые государства Восточной Европы даже хотят, чтобы американцы пожертвовали своими жизнями ради Киева. Но Вашингтон не должен вступать в войну с Москвой из-за страны, которая не имеет большого значения для безопасности США, подытожил обозреватель.
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