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Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов - РИА Новости, 11.05.2023
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17:34 11.05.2023
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Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов - РИА Новости, 11.05.2023
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов
Воронежцы собрали и отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 300 коробок с продуктовыми наборами, нательным бельем и средствами личной... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:34
2023-05-11T17:34
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Воронежцы собрали и отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 300 коробок с продуктовыми наборами, нательным бельем и средствами личной гигиены, сообщил депутат Госдумы от региона Аркадий Пономарев. Отмечается, что этот гуманитарный груз - уже не первый, организованный для военнослужащих воронежцами. "В конце апреля в Воронеже собрали и отправили инструменты для строительных и ремонтных работ, раскладушки, масляные обогреватели и спецтехнику для погрузочно-разгрузочных работ", - сообщается на странице депутата.
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общество, воронеж, госдума рф
Надежные люди, Общество, Воронеж, Госдума РФ
Надежные люди
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов

Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок с продуктовыми наборами и бельем

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Воронежцы собрали и отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 300 коробок с продуктовыми наборами, нательным бельем и средствами личной гигиены, сообщил депутат Госдумы от региона Аркадий Пономарев.
«
"Очередной груз с гуманитарной помощью... ушел из Воронежа... На передовую спецтранспортом отправили 300 коробок с продуктовыми наборами, нательным бельем и средствами личной гигиены", - сообщается на странице депутата в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что этот гуманитарный груз - уже не первый, организованный для военнослужащих воронежцами.
"В конце апреля в Воронеже собрали и отправили инструменты для строительных и ремонтных работ, раскладушки, масляные обогреватели и спецтехнику для погрузочно-разгрузочных работ", - сообщается на странице депутата.
 
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