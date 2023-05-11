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Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов - РИА Новости, 11.05.2023
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов
Воронежцы собрали и отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 300 коробок с продуктовыми наборами, нательным бельем и средствами личной... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:34
2023-05-11T17:34
2023-05-11T17:34
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Воронежцы собрали и отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 300 коробок с продуктовыми наборами, нательным бельем и средствами личной гигиены, сообщил депутат Госдумы от региона Аркадий Пономарев. Отмечается, что этот гуманитарный груз - уже не первый, организованный для военнослужащих воронежцами. "В конце апреля в Воронеже собрали и отправили инструменты для строительных и ремонтных работ, раскладушки, масляные обогреватели и спецтехнику для погрузочно-разгрузочных работ", - сообщается на странице депутата.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж, госдума рф
Надежные люди, Общество, Воронеж, Госдума РФ
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок продуктовых наборов
Воронежцы отправили бойцам в зону СВО 300 коробок с продуктовыми наборами и бельем