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В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 11.05.2023 (обновлено: 19:45 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pokushenie-1871139807.html
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области - РИА Новости, 11.05.2023
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:21
2023-05-11T19:45
запорожская область
мелитополь
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Временно исполняющий обязанности главы области назвал случившееся очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку и помешать восстановлению мирной жизни в регионе. По его словам, при непосредственном участии председателя суда в Запорожской области в короткие сроки восстановили работу органов правосудия."Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы", — отметил Балицкий.Следствие устанавливает личности подозреваемых.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону. Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230505/diversanty-1869914857.html
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запорожская область, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Запорожская область, Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, он не пострадал

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Мелитополе
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Российские военнослужащие в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"Судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он.

Временно исполняющий обязанности главы области назвал случившееся очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку и помешать восстановлению мирной жизни в регионе. По его словам, при непосредственном участии председателя суда в Запорожской области в короткие сроки восстановили работу органов правосудия.
"Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы", — отметил Балицкий.
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Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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