https://ria.ru/20230511/pokushenie-1871139807.html

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области - РИА Новости, 11.05.2023

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:21

2023-05-11T19:21

2023-05-11T19:45

запорожская область

мелитополь

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Временно исполняющий обязанности главы области назвал случившееся очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку и помешать восстановлению мирной жизни в регионе. По его словам, при непосредственном участии председателя суда в Запорожской области в короткие сроки восстановили работу органов правосудия."Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы", — отметил Балицкий.Следствие устанавливает личности подозреваемых.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону. Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230505/diversanty-1869914857.html

запорожская область

мелитополь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий