В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, он не пострадал
Российские военнослужащие в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
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"Судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он.
Временно исполняющий обязанности главы области назвал случившееся очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку и помешать восстановлению мирной жизни в регионе. По его словам, при непосредственном участии председателя суда в Запорожской области в короткие сроки восстановили работу органов правосудия.
"Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы", — отметил Балицкий.
Следствие устанавливает личности подозреваемых.
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.
Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.