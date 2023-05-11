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Эстония может закрыть один из погранпереходов с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
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20:42 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pogranperekhod-1871151871.html
Эстония может закрыть один из погранпереходов с Россией
Эстония может закрыть один из погранпереходов с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
Эстония может закрыть один из погранпереходов с Россией
Эстония рассматривает возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией Койдула на юге страны, сообщил в четверг глава МВД Лаури... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:42
2023-05-11T20:42
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией Койдула на юге страны, сообщил в четверг глава МВД Лаури Ляэнеметс.По словам министра, решение будет принято на основании результатов анализа автомобильного передвижения через погранпереход, который будет готов в конце года."Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются", - сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.Он назвал причинами возможного закрытия переходя резкое сокращение количества пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.Ляэнеметс также отметил, что в нескольких десятках километров от Койдула находится погранпереход Лухамаа. "Нужны ли нам два пункта рядом, если пересечение границы сократилось почти на 50%?" - задается вопросом глава МВД.В то же время генеральный секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен заявил что закрытие одного пограничного перехода для автомобилей является плохой идеей, и сослался на постоянные очереди на границе."Ни в коем случае нельзя рассматривать эту идею как положительную. Если на границе уже есть очереди, то закрытие одного из пунктов пропуска еще более осложнит ситуацию", - сказал ERR Перолайнен, привел в пример очереди на границе для грузовиков, в которых иногда приходится стоять до одной недели.По данным МВД, для международного движения на границе Эстонии с Россией открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобильного сообщения - Нарва, Лухамаа и Койдула и два для железнодорожного сообщения. Кроме того, есть два пешеходных пограничных пункта, которые открыты для пересечения границы жителями Эстонии и России.
https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html
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в мире, эстония, россия, нарва
В мире, Эстония, Россия, Нарва
Эстония может закрыть один из погранпереходов с Россией

Глава МВД Ляэнеметс: Эстония может закрыть пограничный переход с Россией "Койдула"

CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией КойдулаПлощадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Grigorius m / Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула
Площадка для ожидания на границе с Россией Койдула. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией Койдула на юге страны, сообщил в четверг глава МВД Лаури Ляэнеметс.
По словам министра, решение будет принято на основании результатов анализа автомобильного передвижения через погранпереход, который будет готов в конце года.
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"Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются", - сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он назвал причинами возможного закрытия переходя резкое сокращение количества пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.
Ляэнеметс также отметил, что в нескольких десятках километров от Койдула находится погранпереход Лухамаа. "Нужны ли нам два пункта рядом, если пересечение границы сократилось почти на 50%?" - задается вопросом глава МВД.
В то же время генеральный секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен заявил что закрытие одного пограничного перехода для автомобилей является плохой идеей, и сослался на постоянные очереди на границе.
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"Ни в коем случае нельзя рассматривать эту идею как положительную. Если на границе уже есть очереди, то закрытие одного из пунктов пропуска еще более осложнит ситуацию", - сказал ERR Перолайнен, привел в пример очереди на границе для грузовиков, в которых иногда приходится стоять до одной недели.
По данным МВД, для международного движения на границе Эстонии с Россией открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобильного сообщения - Нарва, Лухамаа и Койдула и два для железнодорожного сообщения. Кроме того, есть два пешеходных пограничных пункта, которые открыты для пересечения границы жителями Эстонии и России.
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