https://ria.ru/20230511/podrostki-1871097257.html

На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку

На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку - РИА Новости, 11.05.2023

На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку

Суд в Краснодарском крае приговорил четверых подростков к срокам до семи лет лишения свободы за надругательства над 11-летней девочкой, которые они совершали на РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:48

2023-05-11T16:48

2023-05-11T16:48

подростки

происшествия

краснодарский край

россия

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае приговорил четверых подростков к срокам до семи лет лишения свободы за надругательства над 11-летней девочкой, которые они совершали на протяжении года, сообщает управление СК РФ по региону. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым местным жителям в возрасте от 15 до 17 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности 12-летней девочки (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)… Приговором суда фигурантам назначено наказание на сроки от 6 лет и 8 месяцев до 7 лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии", - говорится в сообщении Установлено, что обвиняемые в одной из станиц Красноармейского района Кубани совершали в отношении на тот момент 11-летней девочки преступления сексуального характера с мая 2021 по май 2022 года, когда школьница рассказала обо всем маме. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Как уточнили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, обвиняемые не учились с девочкой в одной школе, а "некоторые из них и не учились вовсе", но поскольку станица маленькая, знали ее и "год издевались". Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230511/ubiystvo-1871023540.html

https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html

краснодарский край

россия

красноармейский район

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Владимир Лаврентьев

подростки, происшествия, краснодарский край, россия, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)