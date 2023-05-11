https://ria.ru/20230511/podrostki-1871097257.html
На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку
На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку - РИА Новости, 11.05.2023
На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку
Суд в Краснодарском крае приговорил четверых подростков к срокам до семи лет лишения свободы за надругательства над 11-летней девочкой, которые они совершали на РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:48
2023-05-11T16:48
2023-05-11T16:48
подростки
происшествия
краснодарский край
россия
красноармейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае приговорил четверых подростков к срокам до семи лет лишения свободы за надругательства над 11-летней девочкой, которые они совершали на протяжении года, сообщает управление СК РФ по региону. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым местным жителям в возрасте от 15 до 17 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности 12-летней девочки (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)… Приговором суда фигурантам назначено наказание на сроки от 6 лет и 8 месяцев до 7 лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии", - говорится в сообщении Установлено, что обвиняемые в одной из станиц Красноармейского района Кубани совершали в отношении на тот момент 11-летней девочки преступления сексуального характера с мая 2021 по май 2022 года, когда школьница рассказала обо всем маме. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Как уточнили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, обвиняемые не учились с девочкой в одной школе, а "некоторые из них и не учились вовсе", но поскольку станица маленькая, знали ее и "год издевались". Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230511/ubiystvo-1871023540.html
https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подростки, происшествия, краснодарский край, россия, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Подростки, Происшествия, Краснодарский край, Россия, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани вынесли приговор четырем подросткам, год насиловавшим девочку
Суд на Кубани дал четырем подросткам до семи лет тюрьмы за год надругательств над девочкой