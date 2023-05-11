https://ria.ru/20230511/podmoskove-1871080068.html

Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья

Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023

Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья

Почти 300 студентов пройдут специальную подготовку по взаимодействию с детьми в "Школе вожатых" Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:50

2023-05-11T15:50

2023-05-11T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Почти 300 студентов пройдут специальную подготовку по взаимодействию с детьми в "Школе вожатых" Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.Московская областная школа вожатых реализуется Комплексным центром соцобслуживания и реабилитации совместно с Московским педагогическим государственным институтом и проектом "Всероссийская школа вожатых"."В Подмосковной школе вожатых полным ходом идет масштабная подготовка к летнему сезону. Около 300 вожатых из педагогического института примут участие в специальных тренингах и семинарах, которые помогут им освоить все необходимые навыки и знания для работы с детьми", - приводятся слова главы ведомства Людмилы Болатаевой.Она добавила, что после успешного прохождения всех этапов подготовки вожатые приступят к работе в детских лагерях региона.

https://ria.ru/20230511/blagoustroystvo-1871073053.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)