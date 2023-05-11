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Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/podmoskove-1871080068.html
Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья
Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023
Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья
Почти 300 студентов пройдут специальную подготовку по взаимодействию с детьми в "Школе вожатых" Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:50
2023-05-11T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Почти 300 студентов пройдут специальную подготовку по взаимодействию с детьми в "Школе вожатых" Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.Московская областная школа вожатых реализуется Комплексным центром соцобслуживания и реабилитации совместно с Московским педагогическим государственным институтом и проектом "Всероссийская школа вожатых"."В Подмосковной школе вожатых полным ходом идет масштабная подготовка к летнему сезону. Около 300 вожатых из педагогического института примут участие в специальных тренингах и семинарах, которые помогут им освоить все необходимые навыки и знания для работы с детьми", - приводятся слова главы ведомства Людмилы Болатаевой.Она добавила, что после успешного прохождения всех этапов подготовки вожатые приступят к работе в детских лагерях региона.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья

© Фото : министерство социального развития Московской областиПочти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья
Почти 300 студентов пройдут подготовку в Школе вожатых Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : министерство социального развития Московской области
Почти 300 студентов пройдут подготовку в "Школе вожатых" Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Почти 300 студентов пройдут специальную подготовку по взаимодействию с детьми в "Школе вожатых" Московской области, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.
Московская областная школа вожатых реализуется Комплексным центром соцобслуживания и реабилитации совместно с Московским педагогическим государственным институтом и проектом "Всероссийская школа вожатых".
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"В Подмосковной школе вожатых полным ходом идет масштабная подготовка к летнему сезону. Около 300 вожатых из педагогического института примут участие в специальных тренингах и семинарах, которые помогут им освоить все необходимые навыки и знания для работы с детьми", - приводятся слова главы ведомства Людмилы Болатаевой.
Она добавила, что после успешного прохождения всех этапов подготовки вожатые приступят к работе в детских лагерях региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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