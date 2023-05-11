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ЕК подтвердила получение письма от стран ЕС по сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 11.05.2023
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19:26 11.05.2023 (обновлено: 19:31 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pismo-1871140659.html
ЕК подтвердила получение письма от стран ЕС по сельхозпродукции с Украины
ЕК подтвердила получение письма от стран ЕС по сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 11.05.2023
ЕК подтвердила получение письма от стран ЕС по сельхозпродукции с Украины
Европейская комиссия получила обращение министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии по поводу импорта украинской... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:26
2023-05-11T19:31
украина
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Европейская комиссия получила обращение министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии по поводу импорта украинской сельхозпродукции, ответит на него в установленном порядке, сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.Ранее минсельхоз Польши заявил, что главы аграрных ведомств пяти стран Евросоюза передали Еврокомиссии совместное письмо, в котором попросили ужесточить ограничения импорта продовольственных товаров с Украины. Сообщалось, что министры вновь призвали Еврокомиссию предложить соответствующие юридически обязательные механизмы в связи с увеличением притока агропродовольственных товаров с Украины, так как опасаются, что решения, вступившие в силу 2 мая 2023 года, могут оказаться неэффективными и недостаточными. Письмо передано заместителю председателя Европейской комиссии, комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису и комиссару ЕС по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому."Мы можем подтвердить получение письма, ответим на него в установленном порядке", - сообщила Мириам Гарсиа Феррер.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230427/embargo-1868301463.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК подтвердила получение письма от стран ЕС по сельхозпродукции с Украины

ЕК подтвердила получение письма министров пяти стран ЕС по сельхозпродукции с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Европейская комиссия получила обращение министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии по поводу импорта украинской сельхозпродукции, ответит на него в установленном порядке, сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
Ранее минсельхоз Польши заявил, что главы аграрных ведомств пяти стран Евросоюза передали Еврокомиссии совместное письмо, в котором попросили ужесточить ограничения импорта продовольственных товаров с Украины. Сообщалось, что министры вновь призвали Еврокомиссию предложить соответствующие юридически обязательные механизмы в связи с увеличением притока агропродовольственных товаров с Украины, так как опасаются, что решения, вступившие в силу 2 мая 2023 года, могут оказаться неэффективными и недостаточными. Письмо передано заместителю председателя Европейской комиссии, комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису и комиссару ЕС по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому.
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"Мы можем подтвердить получение письма, ответим на него в установленном порядке", - сообщила Мириам Гарсиа Феррер.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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