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В Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 11.05.2023
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17:15 11.05.2023 (обновлено: 17:32 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/peregovory-1871105742.html
В Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке
В Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 11.05.2023
В Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в телеграм-канале ведомства, что переговоры в Стамбуле по зерновой сделке завершились, дальнейшие... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:15
2023-05-11T17:32
стамбул
украина
экономика
россия
оон
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в телеграм-канале ведомства, что переговоры в Стамбуле по зерновой сделке завершились, дальнейшие переговоры по разблокированию инициативы будут проводиться онлайн."Завершились переговоры в Стамбуле по поводу функционирования зерновой инициативы. ООН и Турция как подписанты инициативы имеют понимание, что зерновая инициатива критически важная для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по поводу разблокирования инициативы будут продолжены в онлайн-формате", - приводятся слова министра.По словам Кубракова, украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что зерновая сделка должна быть продолжена на больший срок и расширена. Однако, как заявил украинский министр, "прежде всего необходимо восстановить регистрацию флота на вход" и проведение инспекций в соответствии с процедурами Совместного координационного центра в Стамбуле.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230511/sdelka-1871101930.html
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стамбул, украина, экономика, россия, оон, в мире, зерновая сделка
Стамбул, Украина, Экономика, Россия, ООН, В мире, Зерновая сделка
В Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке

Министр инфраструктуры Украины Кубраков: в Стамбуле завершилась встреча по зерновой сделке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в телеграм-канале ведомства, что переговоры в Стамбуле по зерновой сделке завершились, дальнейшие переговоры по разблокированию инициативы будут проводиться онлайн.
"Завершились переговоры в Стамбуле по поводу функционирования зерновой инициативы. ООН и Турция как подписанты инициативы имеют понимание, что зерновая инициатива критически важная для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по поводу разблокирования инициативы будут продолжены в онлайн-формате", - приводятся слова министра.
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По словам Кубракова, украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что зерновая сделка должна быть продолжена на больший срок и расширена. Однако, как заявил украинский министр, "прежде всего необходимо восстановить регистрацию флота на вход" и проведение инспекций в соответствии с процедурами Совместного координационного центра в Стамбуле.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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