В Стамбуле завершились переговоры по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Кубраков: в Стамбуле завершилась встреча по зерновой сделке
Стамбул. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в телеграм-канале ведомства, что переговоры в Стамбуле по зерновой сделке завершились, дальнейшие переговоры по разблокированию инициативы будут проводиться онлайн.
"Завершились переговоры в Стамбуле по поводу функционирования зерновой инициативы. ООН и Турция как подписанты инициативы имеют понимание, что зерновая инициатива критически важная для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по поводу разблокирования инициативы будут продолжены в онлайн-формате", - приводятся слова министра.
По словам Кубракова, украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что зерновая сделка должна быть продолжена на больший срок и расширена. Однако, как заявил украинский министр, "прежде всего необходимо восстановить регистрацию флота на вход" и проведение инспекций в соответствии с процедурами Совместного координационного центра в Стамбуле.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.