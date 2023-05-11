https://ria.ru/20230511/panfilov-1871120368.html

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 11.05.2023

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:01

2023-05-11T18:01

2023-05-11T18:55

глеб панфилов

ленком

культура

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

россия

культура

общество

марк варшавер

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.Варшавер выразил надежду на скорое выздоровление режиссера.Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230511/elizarov-1870928153.html

россия

ссср

локарно

магнитогорск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

глеб панфилов, ленком, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, россия, культура, общество, марк варшавер, марк захаров, ленфильм, ссср, локарно, магнитогорск