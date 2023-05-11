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Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 11.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:01 11.05.2023 (обновлено: 18:55 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/panfilov-1871120368.html
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 11.05.2023
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:01
2023-05-11T18:55
глеб панфилов
ленком
культура
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
россия
культура
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.Варшавер выразил надежду на скорое выздоровление режиссера.Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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глеб панфилов, ленком, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, россия, культура, общество, марк варшавер, марк захаров, ленфильм, ссср, локарно, магнитогорск
Глеб Панфилов, Ленком, Культура, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Россия, Культура, Общество, Марк Варшавер, Марк Захаров, Ленфильм, СССР, Локарно, Магнитогорск
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
«

"Глеб Анатольевич госпитализирован сегодня в институт Склифосовского с диагнозом инсульт. Но он разговаривает", — сказал собеседник агентства.

Варшавер выразил надежду на скорое выздоровление режиссера.
Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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КультураГлеб ПанфиловЛенкомНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоРоссияКультураОбществоМарк ВаршаверМарк ЗахаровЛенфильмСССРЛокарноМагнитогорск
 
 
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