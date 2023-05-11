https://ria.ru/20230511/panfilov-1871120368.html
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом - РИА Новости, 11.05.2023
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:01
2023-05-11T18:01
2023-05-11T18:55
глеб панфилов
ленком
культура
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
россия
культура
общество
марк варшавер
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Режиссера Глеба Панфилова доставили в больницу с инсультом, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.Варшавер выразил надежду на скорое выздоровление режиссера.Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). В 1970 году снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230511/elizarov-1870928153.html
россия
ссср
локарно
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб панфилов, ленком, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, россия, культура, общество, марк варшавер, марк захаров, ленфильм, ссср, локарно, магнитогорск
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Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом