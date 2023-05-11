Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 11.05.2023 (обновлено: 19:49 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pamyatniki-1871143434.html
Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса
Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса - РИА Новости, 11.05.2023
Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса
Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:47
2023-05-11T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр пушкин
верховная рада украины
киев
александр ткаченко (украина)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842600661_0:295:960:835_1920x0_80_0_0_83abcda7577492e42d056911479c148d.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. "Министерство... лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве. Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского минкультуры. Отмечается, что один из памятников находится по адресу "улица Михаила Емельяновича-Павленко, 1", другой - на улице Вячеслава Черновола, 37а. Теперь эти объекты не подлежат внесению в госреестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия. Ранее памятники Пушкину были демонтированы в Киеве, Тернополе, Мукачеве, Николаеве, Днепропетровске, Ужгороде, Чернигове, Житомире, Кременчуге, Харькове, Черновцах, Ананьеве Одесской области, Тульчине Винницкой области, а также в Запорожье и Краматорске. В начале мая парламент Украины принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Данный законопроект, разработанный министерством культуры и принятый Верховной радой, стал известен как "АнтиПушкин". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230506/pamyatnik-1870203131.html
https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842600661_0:317:960:1037_1920x0_80_0_0_819d0dcf41cf64a63a109e63127f8523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр пушкин, верховная рада украины, киев, александр ткаченко (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Пушкин, Верховная Рада Украины, Киев, Александр Ткаченко (Украина)
Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса

Минкультуры Украины лишило два памятника русскому поэту Пушкину в Киеве охранного статуса

© фото очевидцаОскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве
Оскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве
© фото очевидца
Оскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.
"Министерство... лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве. Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского минкультуры.
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Герб СССР на памятнике "Родина-мать" в Киеве поменяют на трезубец
6 мая, 17:41
Отмечается, что один из памятников находится по адресу "улица Михаила Емельяновича-Павленко, 1", другой - на улице Вячеслава Черновола, 37а. Теперь эти объекты не подлежат внесению в госреестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия.
Ранее памятники Пушкину были демонтированы в Киеве, Тернополе, Мукачеве, Николаеве, Днепропетровске, Ужгороде, Чернигове, Житомире, Кременчуге, Харькове, Черновцах, Ананьеве Одесской области, Тульчине Винницкой области, а также в Запорожье и Краматорске.
В начале мая парламент Украины принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Данный законопроект, разработанный министерством культуры и принятый Верховной радой, стал известен как "АнтиПушкин".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера
2 мая, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ПушкинВерховная Рада УкраиныКиевАлександр Ткаченко (Украина)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала