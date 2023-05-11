https://ria.ru/20230511/pamyatniki-1871143434.html

Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса

Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса - РИА Новости, 11.05.2023

Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса

Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:47

2023-05-11T19:47

2023-05-11T19:49

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. "Министерство... лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве. Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского минкультуры. Отмечается, что один из памятников находится по адресу "улица Михаила Емельяновича-Павленко, 1", другой - на улице Вячеслава Черновола, 37а. Теперь эти объекты не подлежат внесению в госреестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия. Ранее памятники Пушкину были демонтированы в Киеве, Тернополе, Мукачеве, Николаеве, Днепропетровске, Ужгороде, Чернигове, Житомире, Кременчуге, Харькове, Черновцах, Ананьеве Одесской области, Тульчине Винницкой области, а также в Запорожье и Краматорске. В начале мая парламент Украины принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Данный законопроект, разработанный министерством культуры и принятый Верховной радой, стал известен как "АнтиПушкин". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230506/pamyatnik-1870203131.html

https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html

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