Минкультуры Украины лишило два памятника Пушкину в Киеве охранного статуса
Минкультуры Украины лишило два памятника русскому поэту Пушкину в Киеве охранного статуса
© фото очевидцаОскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве
© фото очевидца
Оскверненный памятник Александру Пушкину в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.
"Министерство... лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве. Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского минкультуры.
Отмечается, что один из памятников находится по адресу "улица Михаила Емельяновича-Павленко, 1", другой - на улице Вячеслава Черновола, 37а. Теперь эти объекты не подлежат внесению в госреестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия.
Ранее памятники Пушкину были демонтированы в Киеве, Тернополе, Мукачеве, Николаеве, Днепропетровске, Ужгороде, Чернигове, Житомире, Кременчуге, Харькове, Черновцах, Ананьеве Одесской области, Тульчине Винницкой области, а также в Запорожье и Краматорске.
В начале мая парламент Украины принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Данный законопроект, разработанный министерством культуры и принятый Верховной радой, стал известен как "АнтиПушкин".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.