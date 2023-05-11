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СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек - РИА Новости, 11.05.2023
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12:38 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pakistan-1871004575.html
СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек
СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек
Число погибших при столкновениях протестующих с полицией в Пакистане выросло до 10, при этом более 1750 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:38
2023-05-11T12:38
в мире
пакистан
имран хан
исламабад
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при столкновениях протестующих с полицией в Пакистане выросло до 10, при этом более 1750 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники. Ранее пакистанский телеканал Dawn сообщал, что не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек пострадали. "По меньшей мере 10 человек были убиты и более 1750 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией в Пакистане после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, среди пострадавших есть как гражданские, так и полицейские. Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания Хана, который во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара. Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.
https://ria.ru/20230511/pakistan-1870938772.html
https://ria.ru/20230511/pakistan-1870905512.html
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в мире, пакистан, имран хан, исламабад
В мире, Пакистан, Имран Хан, Исламабад
СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек

Синьхуа: число пострадавших в столкновениях с полицией в Пакистане превысило 1750 человек

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при столкновениях протестующих с полицией в Пакистане выросло до 10, при этом более 1750 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
Ранее пакистанский телеканал Dawn сообщал, что не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек пострадали.
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"По меньшей мере 10 человек были убиты и более 1750 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией в Пакистане после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, среди пострадавших есть как гражданские, так и полицейские.
Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания Хана, который во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.
Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.
Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.
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