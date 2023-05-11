https://ria.ru/20230511/pakistan-1871004575.html

СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек

СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: число погибших в столкновениях в Пакистане выросло до десяти человек

Число погибших при столкновениях протестующих с полицией в Пакистане выросло до 10, при этом более 1750 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:38

2023-05-11T12:38

2023-05-11T12:38

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пакистан

имран хан

исламабад

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших при столкновениях протестующих с полицией в Пакистане выросло до 10, при этом более 1750 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники. Ранее пакистанский телеканал Dawn сообщал, что не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек пострадали. "По меньшей мере 10 человек были убиты и более 1750 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией в Пакистане после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, среди пострадавших есть как гражданские, так и полицейские. Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания Хана, который во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара. Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.

https://ria.ru/20230511/pakistan-1870938772.html

https://ria.ru/20230511/pakistan-1870905512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, пакистан, имран хан, исламабад