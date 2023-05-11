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ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 11.05.2023
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17:21 11.05.2023 (обновлено: 17:43 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/ospa-1871107458.html
ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян
ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 11.05.2023
ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:21
2023-05-11T17:43
оспа обезьян
оспа
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по оспе обезьян – ред.) в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - сказал он.В общей сложности в ВОЗ поступило с начала эпидемии более 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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оспа обезьян, оспа, в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество
Оспа обезьян, Оспа, В мире, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, Здоровье - Общество
ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по оспе обезьян – ред.) в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - сказал он.
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В общей сложности в ВОЗ поступило с начала эпидемии более 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьянОспаВ миреВОЗТедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - Общество
 
 
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