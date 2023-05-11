https://ria.ru/20230511/ospa-1871107458.html

ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян

ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 11.05.2023

ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:21

2023-05-11T17:21

2023-05-11T17:43

оспа обезьян

оспа

в мире

воз

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по оспе обезьян – ред.) в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - сказал он.В общей сложности в ВОЗ поступило с начала эпидемии более 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20230506/covid-1870160075.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, оспа, в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество