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На Ставрополье возбудили дело из-за осквернения символов воинской славы - РИА Новости, 11.05.2023
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13:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/oskvernenie-1871036052.html
На Ставрополье возбудили дело из-за осквернения символов воинской славы
На Ставрополье возбудили дело из-за осквернения символов воинской славы - РИА Новости, 11.05.2023
На Ставрополье возбудили дело из-за осквернения символов воинской славы
Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в осквернении символов воинской славы России,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:50
2023-05-11T13:50
происшествия
россия
ставропольский край
нефтекумск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону. "По данным следствия, утром 5 мая текущего года 28- и 31-летний жители соседней республики, находясь на аллее Славы городского парка Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы", - говорится в сообщении. Отмечается, что противоправные действия мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. "Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений МВД и ФСБ России", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230511/vandalizm-1870939622.html
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ставропольский край
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происшествия, россия, ставропольский край, нефтекумск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Нефтекумск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Ставрополье возбудили дело из-за осквернения символов воинской славы

На Ставрополье двух мужчин заподозрили в осквернении символов воинской славы России

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, утром 5 мая текущего года 28- и 31-летний жители соседней республики, находясь на аллее Славы городского парка Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что противоправные действия мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений МВД и ФСБ России", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайНефтекумскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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