Рейтинг@Mail.ru
В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/onlayn-platformy-1871087643.html
В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент
В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент - РИА Новости, 11.05.2023
В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что совместно с Роскомнадзором начата разработка законодательной... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:19
2023-05-11T16:19
общество
россия
александр хинштейн
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс.музыка
госдума рф
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что совместно с Роскомнадзором начата разработка законодательной инициативы, которая обяжет платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, такой проект может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. "В этой связи вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон. (Аналогичную норму мы ранее приняли для соцсетей.) А чтобы этот закон работал, предусмотрим и крупные штрафы за его неисполнение", - написал он. В пример депутат привел инцидент с "Яндекс.Музыкой", которая в итоге удалила украинский трек, размещенный в преддверии Дня Победы. Но, по словам Хинштейна, проблема от этого не решилась. "Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на "Яндекс.Музыке" откровенно русофобских и экстремистских композиций… Конечно, все эти сигналы я немедленно пересылаю в Роскомнадзор, который и сам ведет собственный мониторинг. Еженедельно РКН в ручном режиме находит на "Яндекс.Музыка" несколько десятков (!) композиций экстремистского толка, требуя затем от платформы их блокировки", - объяснил он. Как отметил парламентарий, необходимо, чтобы платформа самостоятельно модерировала свой контент, не допуская подобной "дичи". "Но, увы. Очевидно, что по доброй воле, без жесткого законодательного регулирования "Яндекс" делать этого сам не будет", - заключил он.
https://ria.ru/20230511/google-1870970990.html
https://ria.ru/20230511/platforma-1870926839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр хинштейн, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка, госдума рф, интернет
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Яндекс.Музыка, Госдума РФ, Интернет
В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент

В России разработают проект, обязывающий онлайн-платформы удалять все, что нарушает закон

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что совместно с Роскомнадзором начата разработка законодательной инициативы, которая обяжет платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, такой проект может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию.
"В этой связи вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон. (Аналогичную норму мы ранее приняли для соцсетей.) А чтобы этот закон работал, предусмотрим и крупные штрафы за его неисполнение", - написал он.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей
Вчера, 11:16
В пример депутат привел инцидент с "Яндекс.Музыкой", которая в итоге удалила украинский трек, размещенный в преддверии Дня Победы. Но, по словам Хинштейна, проблема от этого не решилась.
"Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на "Яндекс.Музыке" откровенно русофобских и экстремистских композиций… Конечно, все эти сигналы я немедленно пересылаю в Роскомнадзор, который и сам ведет собственный мониторинг. Еженедельно РКН в ручном режиме находит на "Яндекс.Музыка" несколько десятков (!) композиций экстремистского толка, требуя затем от платформы их блокировки", - объяснил он.
Как отметил парламентарий, необходимо, чтобы платформа самостоятельно модерировала свой контент, не допуская подобной "дичи".
"Но, увы. Очевидно, что по доброй воле, без жесткого законодательного регулирования "Яндекс" делать этого сам не будет", - заключил он.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В России появится платформа для бесплатного изучения блокчейна
Вчера, 04:00
 
ОбществоРоссияАлександр ХинштейнТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Яндекс.МузыкаГосдума РФИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала