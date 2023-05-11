https://ria.ru/20230511/onlayn-platformy-1871087643.html

В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент

В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент - РИА Новости, 11.05.2023

В России онлайн-платформы могут обязать удалять нарушающий закон контент

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что совместно с Роскомнадзором начата разработка законодательной... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:19

2023-05-11T16:19

2023-05-11T16:19

общество

россия

александр хинштейн

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс.музыка

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интернет

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что совместно с Роскомнадзором начата разработка законодательной инициативы, которая обяжет платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, такой проект может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. "В этой связи вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон. (Аналогичную норму мы ранее приняли для соцсетей.) А чтобы этот закон работал, предусмотрим и крупные штрафы за его неисполнение", - написал он. В пример депутат привел инцидент с "Яндекс.Музыкой", которая в итоге удалила украинский трек, размещенный в преддверии Дня Победы. Но, по словам Хинштейна, проблема от этого не решилась. "Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на "Яндекс.Музыке" откровенно русофобских и экстремистских композиций… Конечно, все эти сигналы я немедленно пересылаю в Роскомнадзор, который и сам ведет собственный мониторинг. Еженедельно РКН в ручном режиме находит на "Яндекс.Музыка" несколько десятков (!) композиций экстремистского толка, требуя затем от платформы их блокировки", - объяснил он. Как отметил парламентарий, необходимо, чтобы платформа самостоятельно модерировала свой контент, не допуская подобной "дичи". "Но, увы. Очевидно, что по доброй воле, без жесткого законодательного регулирования "Яндекс" делать этого сам не будет", - заключил он.

https://ria.ru/20230511/google-1870970990.html

https://ria.ru/20230511/platforma-1870926839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, александр хинштейн, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка, госдума рф, интернет