https://ria.ru/20230511/obyski-1871051844.html
В здании Киевского городского совета проходят обыски
В здании Киевского городского совета проходят обыски - РИА Новости, 11.05.2023
В здании Киевского городского совета проходят обыски
Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:43
2023-05-11T14:43
2023-05-11T14:55
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. "В здании Киевского городского совета территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев касается помещений и кабинетов исключительно киевской городской военной администрации, а само дело - командировок в киевскую городскую военную администрацию солдат, некоторые из которых параллельно являются депутатами Киевсовета", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook* (соцсеть признана в РФ экстремистской). Киевский городской совет и Киевская военная городская администрация находятся по одному адресу: улица Крещатик, 36. Как отметил Бондаренко, все документы, которые фигурируют в постановлении на обыск, уже добровольно предоставлялись следователям. Секретарь отметил, что в случае попыток получить доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения, в горсовете будут обращать внимание на то, что это не предусмотрено постановлением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевский городской совет, украина
В мире, Киев, Киевский городской совет, Украина
В здании Киевского городского совета проходят обыски
Госбюро расследований Украины проводит обыски в здании Киевского городского совета
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
"В здании Киевского городского совета территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев
касается помещений и кабинетов исключительно киевской городской военной администрации, а само дело - командировок в киевскую городскую военную администрацию солдат, некоторые из которых параллельно являются депутатами Киевсовета", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook* (соцсеть признана в РФ
экстремистской).
Киевский городской совет и Киевская военная городская администрация находятся по одному адресу: улица Крещатик, 36.
Как отметил Бондаренко, все документы, которые фигурируют в постановлении на обыск, уже добровольно предоставлялись следователям. Секретарь отметил, что в случае попыток получить доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения, в горсовете будут обращать внимание на то, что это не предусмотрено постановлением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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