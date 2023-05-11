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В здании Киевского городского совета проходят обыски - РИА Новости, 11.05.2023
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14:43 11.05.2023 (обновлено: 14:55 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obyski-1871051844.html
В здании Киевского городского совета проходят обыски
В здании Киевского городского совета проходят обыски - РИА Новости, 11.05.2023
В здании Киевского городского совета проходят обыски
Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:43
2023-05-11T14:55
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киевский городской совет
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. "В здании Киевского городского совета территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев касается помещений и кабинетов исключительно киевской городской военной администрации, а само дело - командировок в киевскую городскую военную администрацию солдат, некоторые из которых параллельно являются депутатами Киевсовета", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook* (соцсеть признана в РФ экстремистской). Киевский городской совет и Киевская военная городская администрация находятся по одному адресу: улица Крещатик, 36. Как отметил Бондаренко, все документы, которые фигурируют в постановлении на обыск, уже добровольно предоставлялись следователям. Секретарь отметил, что в случае попыток получить доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения, в горсовете будут обращать внимание на то, что это не предусмотрено постановлением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, киевский городской совет, украина
В мире, Киев, Киевский городской совет, Украина
В здании Киевского городского совета проходят обыски

Госбюро расследований Украины проводит обыски в здании Киевского городского совета

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
"В здании Киевского городского совета территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев касается помещений и кабинетов исключительно киевской городской военной администрации, а само дело - командировок в киевскую городскую военную администрацию солдат, некоторые из которых параллельно являются депутатами Киевсовета", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook* (соцсеть признана в РФ экстремистской).
Киевский городской совет и Киевская военная городская администрация находятся по одному адресу: улица Крещатик, 36.
Как отметил Бондаренко, все документы, которые фигурируют в постановлении на обыск, уже добровольно предоставлялись следователям. Секретарь отметил, что в случае попыток получить доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения, в горсовете будут обращать внимание на то, что это не предусмотрено постановлением.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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