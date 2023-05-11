https://ria.ru/20230511/obyski-1871051844.html

В здании Киевского городского совета проходят обыски

В здании Киевского городского совета проходят обыски - РИА Новости, 11.05.2023

В здании Киевского городского совета проходят обыски

Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:43

2023-05-11T14:43

2023-05-11T14:55

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Киевского городского совета, сообщил секретарь горсовета Владимир Бондаренко. "В здании Киевского городского совета территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев касается помещений и кабинетов исключительно киевской городской военной администрации, а само дело - командировок в киевскую городскую военную администрацию солдат, некоторые из которых параллельно являются депутатами Киевсовета", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook* (соцсеть признана в РФ экстремистской). Киевский городской совет и Киевская военная городская администрация находятся по одному адресу: улица Крещатик, 36. Как отметил Бондаренко, все документы, которые фигурируют в постановлении на обыск, уже добровольно предоставлялись следователям. Секретарь отметил, что в случае попыток получить доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения, в горсовете будут обращать внимание на то, что это не предусмотрено постановлением.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Владимир Лаврентьев

в мире, киев, киевский городской совет, украина