https://ria.ru/20230511/obvinenie-1871132022.html

СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300

СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300 - РИА Новости, 11.05.2023

СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300

Служба безопасности Украины заявила в четверг, что якобы пресекла схему нелегальной поставки товаров критического экспорта в Россию. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:38

2023-05-11T18:38

2023-05-11T18:46

россия

украина

полтавская область

служба безопасности украины

зрк с-300

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в четверг, что якобы пресекла схему нелегальной поставки товаров критического экспорта в Россию. СБУ утверждает, что к поставкам причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который имеет бизнес в России. Ведомство заявляет, что среди их клиентов якобы были представители Курского электроаппаратного завода, которому подозреваемые отправляли материалы для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота России. Также в сообщении СБУ утверждается, что подозреваемые якобы взаимодействовали с московским научно-производственным предприятием "Торий", изготовляющим комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Мужчинам предъявлены обвинения в коллаборационизме и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20230511/gosizmena-1871004757.html

россия

украина

полтавская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, полтавская область, служба безопасности украины, зрк с-300, с-400 «триумф»