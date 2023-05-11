СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300
СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для ЗРК С-300 и С-400
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в четверг, что якобы пресекла схему нелегальной поставки товаров критического экспорта в Россию.
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"Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
СБУ утверждает, что к поставкам причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который имеет бизнес в России. Ведомство заявляет, что среди их клиентов якобы были представители Курского электроаппаратного завода, которому подозреваемые отправляли материалы для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота России.
Также в сообщении СБУ утверждается, что подозреваемые якобы взаимодействовали с московским научно-производственным предприятием "Торий", изготовляющим комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Мужчинам предъявлены обвинения в коллаборационизме и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.