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СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300 - РИА Новости, 11.05.2023
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18:38 11.05.2023 (обновлено: 18:46 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obvinenie-1871132022.html
СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300
СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300 - РИА Новости, 11.05.2023
СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300
Служба безопасности Украины заявила в четверг, что якобы пресекла схему нелегальной поставки товаров критического экспорта в Россию. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:38
2023-05-11T18:46
россия
украина
полтавская область
служба безопасности украины
зрк с-300
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в четверг, что якобы пресекла схему нелегальной поставки товаров критического экспорта в Россию. СБУ утверждает, что к поставкам причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который имеет бизнес в России. Ведомство заявляет, что среди их клиентов якобы были представители Курского электроаппаратного завода, которому подозреваемые отправляли материалы для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота России. Также в сообщении СБУ утверждается, что подозреваемые якобы взаимодействовали с московским научно-производственным предприятием "Торий", изготовляющим комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Мужчинам предъявлены обвинения в коллаборационизме и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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россия
украина
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россия, украина, полтавская область, служба безопасности украины, зрк с-300, с-400 «триумф»
Россия, Украина, Полтавская область, Служба безопасности Украины, ЗРК С-300, С-400 «Триумф»
СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для С-300

СБУ обвинила украинских бизнесменов в поставке в Россию деталей для ЗРК С-300 и С-400

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в четверг, что якобы пресекла схему нелегальной поставки товаров критического экспорта в Россию.
«
"Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
СБУ утверждает, что к поставкам причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который имеет бизнес в России. Ведомство заявляет, что среди их клиентов якобы были представители Курского электроаппаратного завода, которому подозреваемые отправляли материалы для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота России.
Также в сообщении СБУ утверждается, что подозреваемые якобы взаимодействовали с московским научно-производственным предприятием "Торий", изготовляющим комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Мужчинам предъявлены обвинения в коллаборационизме и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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РоссияУкраинаПолтавская областьСлужба безопасности УкраиныЗРК С-300С-400 «Триумф»
 
 
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