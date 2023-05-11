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Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год - РИА Новости, 11.05.2023
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17:49 11.05.2023 (обновлено: 18:07 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obuchenie-1871115702.html
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год - РИА Новости, 11.05.2023
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год
Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:49
2023-05-11T18:07
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена на один год, по двум – на 4 месяца, сообщается в телеграм-канале Минздрава России. "Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2023 года. Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования сократят сроки обучения: по 8 специальностям на 1 год; по 2 специальностям — медицинский массаж и акушерское дело — на 4 месяца", - говорится в сообщении. Обучение на год сократится по специальностям: лечебное дело, лабораторная диагностика, медицинская оптика, медико-профилактическое дело, фармация, сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, пояснили в пресс-службе Минздрава. Новые образовательные стандарты позволят повысить качество среднего профессионального образования и ускорят обеспечение кадрами медицинские организации, уточнили в министерстве.
https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html
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Россия, Общество, Навигатор абитуриента
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год

Минздрав: обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на один год

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена на один год, по двум – на 4 месяца, сообщается в телеграм-канале Минздрава России.
"Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2023 года. Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования сократят сроки обучения: по 8 специальностям на 1 год; по 2 специальностям — медицинский массаж и акушерское дело — на 4 месяца", - говорится в сообщении.
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Обучение на год сократится по специальностям: лечебное дело, лабораторная диагностика, медицинская оптика, медико-профилактическое дело, фармация, сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, пояснили в пресс-службе Минздрава.
Новые образовательные стандарты позволят повысить качество среднего профессионального образования и ускорят обеспечение кадрами медицинские организации, уточнили в министерстве.
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