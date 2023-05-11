https://ria.ru/20230511/obuchenie-1871115702.html
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год - РИА Новости, 11.05.2023
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год
Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:49
2023-05-11T17:49
2023-05-11T18:07
россия
общество
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена на один год, по двум – на 4 месяца, сообщается в телеграм-канале Минздрава России. "Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2023 года. Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования сократят сроки обучения: по 8 специальностям на 1 год; по 2 специальностям — медицинский массаж и акушерское дело — на 4 месяца", - говорится в сообщении. Обучение на год сократится по специальностям: лечебное дело, лабораторная диагностика, медицинская оптика, медико-профилактическое дело, фармация, сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, пояснили в пресс-службе Минздрава. Новые образовательные стандарты позволят повысить качество среднего профессионального образования и ускорят обеспечение кадрами медицинские организации, уточнили в министерстве.
https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html
https://ria.ru/20220822/mediki-1811433825.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f06588e3edae30130007c3e682ede552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Навигатор абитуриента
Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год
Минздрав: обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на один год
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена на один год, по двум – на 4 месяца, сообщается в телеграм-канале
Минздрава России.
"Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2023 года. Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования сократят сроки обучения: по 8 специальностям на 1 год; по 2 специальностям — медицинский массаж и акушерское дело — на 4 месяца", - говорится в сообщении.
Навигатор абитуриента: колледжи России 2023
Обучение на год сократится по специальностям: лечебное дело, лабораторная диагностика, медицинская оптика, медико-профилактическое дело, фармация, сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, пояснили в пресс-службе Минздрава.
Новые образовательные стандарты позволят повысить качество среднего профессионального образования и ускорят обеспечение кадрами медицинские организации, уточнили в министерстве.
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса