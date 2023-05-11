https://ria.ru/20230511/obuchenie-1871115702.html

Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год

Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год - РИА Новости, 11.05.2023

Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год

Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:49

2023-05-11T17:49

2023-05-11T18:07

россия

общество

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обучение студентов-медиков по новым стандартам среднего профессионального образования начнется с 1 сентября, по восьми специальностям подготовка будет сокращена на один год, по двум – на 4 месяца, сообщается в телеграм-канале Минздрава России. "Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2023 года. Новые образовательные стандарты среднего профессионального образования сократят сроки обучения: по 8 специальностям на 1 год; по 2 специальностям — медицинский массаж и акушерское дело — на 4 месяца", - говорится в сообщении. Обучение на год сократится по специальностям: лечебное дело, лабораторная диагностика, медицинская оптика, медико-профилактическое дело, фармация, сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, пояснили в пресс-службе Минздрава. Новые образовательные стандарты позволят повысить качество среднего профессионального образования и ускорят обеспечение кадрами медицинские организации, уточнили в министерстве.

https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html

https://ria.ru/20220822/mediki-1811433825.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, навигатор абитуриента